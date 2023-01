Sotto indagine i messaggi scambiati tra Paolo Stasi e la madre Nunzia D’Errico nei giorni precedenti al delitto. Il ragazzo di 19 anni ha perso la vita sotto la sua abitazione, è sceso per incontrare qualcuno che conosceva, ma che lo ha atteso con una arma da fuoco.

Dopo la prima deposizione, rilasciata a novembre, la madre ha ammesso che in casa Stasi veniva confezionata e custodita della droga e ha indicato come loro fornitore quotidiano, il ragazzo di 18 anni attualmente indagato. A casa di quest’ultimo, gli inquirenti hanno trovato una pistola a gas, risultata innocua e circa 9 mila euro in contanti, che si sospetta siano il provento dello spaccio di droga.

Tra i dialoghi tra madre e figlio, emergono dettagli che confermano l’ipotesi degli inquirenti. Come riportato da il Corriere Della Sera, Nunzia D’Errico avrebbe scritto al figlio ‘Mi prepari uno spinello?’ e Paolo Stasi avrebbe risposto ‘Subito capo’.

Un unico indagato per il delitto di Paolo Stasi

Nonostante le prove e le dichiarazioni della donna, il 18enne indagato, al momento dei fatti ancora 17enne, è attualmente a piede libero. Probabilmente per mancanza di prove certe.

È accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio, ma non c’è certezza che sia stato lui a premere il grilletto verso Paolo Stasi.

Nella sua testimonianza, ha affermato che quei soldi, trovati durante la perquisizione nella sua abitazione, siano i suoi guadagni fruttati dal lavoro nell’azienda dello zio e i regali ricevuti per il suo 18esimo compleanno. Il ragazzo ha anche negato di essere il fornitore della famiglia, come dichiarato dalla madre del 19enne.

Gli inquirenti invece sono convinti che quei soldi provengano dallo spaccio di droga, che coinvolgerebbe anche la famiglia Stasi e stanno cercando di cercare prove che confermino la versione della donna.

Per ora, il decesso di Paolo Stasi rimane un vero e proprio giallo e saranno solo ulteriori indagini a far luce su cosa sia davvero accaduto sotto quell’abitazione di Francavilla Fontana il 9 novembre 2022.