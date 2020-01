I pacchi misteriosi E' da 5 anni che in questa cittadina vengono trovati sparsi per il paese, dei misteriosi pacchi. Da quando è stata pubblicata la curiosa notizia con il contenuto dei pacchi , migliaia di persone sognano di andare a vivere in quel paesino "magico"

Chi non vorrebbe trovare un pacco contenente del denaro? È certo che per più di una persona questo sarebbe un sogno diventato realtà, ed ognuno sarebbe felice di spenderli come meglio crede. Bene, in una città questo sogno è quasi una realtà, poiché diversi abitanti hanno trovato pacchi contenenti denaro in diversi punti della città.

Dal 2014, gli abitanti della città Blackhall Colliery non hanno mai smesso di trovare pacchi con denaro sparsi per la città e da cinque anni la polizia non è stata ancora in grado di risolvere il mistero di chi li lascia.

Sebbene per l’intera città sia ancora un mistero, è molto curioso come tutte le persone che hanno trovato questi pacchi, li abbiano consegnati alla polizia senza un dollaro in meno.

La realtà è che le persone sono altrettanto incuriosite così come le autorità, e vogliono sapere chi è il responsabile di questi “piccoli doni” sparsi in tutta la città.

Finora i residenti di Blackhall Colliery hanno consegnato 13 pacchi, per un totale di $ 34.000, una quantità enorme. Ogni pacco conteneva circa $ 2.600.



La polizia continua ad indagare per scoprire a chi è stato assegnato il compito di preparare i pacchi: hanno intervistato cittadini, impiegati di banca, personale dell’ufficio postale.

Hanno persino cercato le impronte digitali sui pacchi, ma hanno dichiarato di essere ancora lontani dall’essere in grado di risolvere il mistero.

“I pacchi contengono quasi sempre $ 2.600 e le persone li hanno trovati in luoghi che sono in vista, non sono mai nascosti”, ha detto il personale della polizia cittadina.

Inoltre, ci sono già diverse teorie tra la popolazione che vanno da un Babbo Natale a cui piace lasciare regali tutto l’anno, a possibili profitti derivanti dal traffico di droga. Ma nessuno può provare né l’uno né l’altro.

“Potrebbe essere un milionario a cui piace regalare soldi alle persone, in modo che possano essere più felici”, ha detto un abitante della città.

La polizia è ancora impegnata a risolvere il caso, motivo per cui ha chiesto agli abitanti collaborazione nel caso fossero a conoscenza di indizi che possano aiutarli ad andare avanti con le indagini.