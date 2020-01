I primi neonati nati nel nuovo anno: Bianca e Diego Sono i primi neonati nati pochi secondi dopo la mezzanotte di Capodanno. Ecco i nomi che hanno scelto per loro 😍

Il 31 dicembre è uno dei giorni più attesi dell’anno, non solo perché è Capodanno e per i festeggiamenti della notte, ma perché segna la fine di un anno e l’inizio di quello nuovo, per il quale una persona ha aspirazioni più alte e più speranza che le cose possano cambiare e andare meglio. Come ogni anno, l’UNICEF ha celebrato i bambini nati nel giorno di capodanno ed ha stimato che il primo gennaio siano nati, soltanto in Italia, 1.210 bambini, mentre ne siano nati in tutto il mondo, circa 392.078.

Sono cifre ancora da confermare, ma una notizia è stata diffusa, quella della prima neonata nata a Roma, nella notte di Capodanno. Si tratta di una femminuccia di nome Bianca. È nata nella casa di cura Santa Famiglia da mamma Ilaria, una donna romana di 41 anni e da papà Vincenzo.

La piccola Bianca è nata 20 secondi dopo lo scoccare della mezzanotte della notte di capodanno, con un peso di 3.590 grammi.

A Napoli, invece, all’ospedale Fatebenefratelli è nato un bambino di nome Diego, chiamato così in onore del famoso calciatore Diego Armando Maradona. Il bambino è nato a mezzanotte in punto, con un peso di 2 kg e 900 g, da mamma Marika e papà Fabio.

Per questi genitori, il 2020 sarà un anno diverso, un anno meraviglioso, durante il quale potranno stringere tra le proprie braccia il frutto del loro amore, che nel 2019 hanno tanto atteso.

Le nascite sono state festeggiate all’interno delle strutture sanitarie, tra i familiari e il team medico, in servizio quella notte.

Il presidente dell’UNICEF Italia, Francesco Samengo, ha dichiarato: “come ogni anno, l’unicef vuole celebrare i bambini nati il giorno di Capodanno: un buon auspicio per la nascita dei bambini a livello globale”.

Che l’inizio di un nuovo anno sia per tutti un’occasione per riflettere sulle proprie aspirazioni e sulle proprie speranze.