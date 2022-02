AGGIORNAMENTO: il piccolo Rayan non ce l’ha fatta. Sembrerebbe sia morto in ambulanza.

Il piccolo Rayan è caduto in un pozzo di un villaggio nel Marocco. Il bimbo di 5 anni è rimasto vigile per tutto il tempo, dallo scorso martedì. I soccorritori, per fortuna, sono riusciti a far calare una telecamera nel pozzo.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il mondo attraverso i social network e gli utenti hanno dato il via ad uno speciale incoraggiamento online con l’hastag #SAVERAYAN.

I soccorritori hanno scavato un tunnel parallelo e sono riusciti ad arrivare al bambino di 5 anni attraverso un passaggio trasversale.

Purtroppo il diametro del pozzo era troppo piccolo per permettere di intervenire direttamente calandosi dal piccolo Rayan e lo stato del terreno troppo pericoloso per poter allargare il buco.

La diretta streaming è stata seguita 24 ore su 24 dall’intero Marocco e dall’Algeria e anche da altre parti del mondo.

I suoi genitori, sotto shock, hanno ricevuto supporto e vicinanza da un incredibile numero di persone.

Sconosciute le condizioni di Rayan

Questa mattina era arrivata la notizia che i soccorritori erano a soli due metri da Rayan e stavano scavando a mani nude, dopo essere entrati nel tunnel fatto di tubi di acciaio.

Uno degli uomini che hanno lavorato in modo instancabile da martedì, è riuscito a sentirlo piangere e perfino respirare. Anche il suo papà è riuscito a parlargli attraverso una radio.

Rayan è stato trovato ed è stato affidato all’equipe medica che lo attendeva all’esterno. Le sue condizioni di salute non sono ancora state rese note.

La vicenda ha colpito il nostro paese e il resto del mondo, perché ha riportato alla memoria la storia del piccolo Alfredino Rampi e quella di Julen, morto in Spagna qualche anno fa.

Entrambi erano caduti nel pozzo ed entrambi dopo interminabili giorni di salvataggio, sono stati recuperati senza vita.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizione di salute del bambino.