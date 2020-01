I soldi fanno la felicità? I soldi fanno la felicità? Per rispondere a questa domanda, un noto miliardario regalerà 9 milioni di dollari ai vincitori di un esperimento social online. Ecco in cosa consiste

Quante volte abbiamo sentito dire che il denaro non fa la felicità. È vero? C’è chi la pensa così e c’è chi dice di no. Yusaku Maezawa, imprenditore e miliardario giapponese, ha lanciato un esperimento attraverso il suo account Twitter, per cercare di trovare la vera risposta a questa controversa incertezza.

Ciò non toglie l’importanza di avere la salute per vivere bene e felicemente, così come l’amore, perché sono “cose” che non possono essere acquistate con il denaro, anche se aiuta a mantenerle. Molti garantiscono che, anche se hai salute e amore, la felicità può essere offuscata, se la persona in questione non può più permettersi le cose basilari della vita.

Ma ci sarà qualcuno che rinuncia all’amore ed alla salute in cambio di denaro? Questo uomo d’affari giapponese ha deciso di fare un esperimento per scoprire la risposta.

Questa è una proposta molto difficile da rifiutare; Yusaku distribuirà 9 milioni di dollari tra coloro che faranno un retweet sul proprio profilo, e una lotteria determinerà i vincitori tra gli utenti che condividono il messaggio. Yusaku li contatterà personalmente con un messaggio diretto dopo due o tre giorni

Non c’era davvero alcuna difficoltà a partecipare a questo esperimento. Tutto quello che i partecipanti dovevano fare era condividere il tweet dell’annuncio prima della mezzanotte del 7 gennaio.

Yusaku è un personaggio famoso non solo per il suo successo commerciale, ma anche perché sarà il primo turista spaziale che viaggerà attorno alla Luna, in un futuro molto prossimo, ed ora vuole trasformare in realtà il suo esperimento sociologico.

Yusaku cerca di fare molto rumore in rete. Questo miliardario pone solo due condizioni in questo esperimento. Uno di questi è ritwittare il suo messaggio, ed il secondo riguarda solo i creditori del premio; essi devono condurre interviste periodiche per informare il pubblico sulle novità della loro vita dopo aver vinto i soldi. Yusaku ha iniziato il suo esperimento su Twitter lo scorso 1 gennaio, con l’obiettivo di distribuire il denaro e documentarne i risultati.

Secondo lui questo esperimento ci permetterà di capire nei minimi dettagli come il denaro può cambiare la vita delle persone, e talvolta rivoluzionarla. Proprio come il paziente partecipa a una consultazione di controllo e aggiornamento, così i vincitori dovranno rilasciare interviste per valutare se sono stati più felici da quando hanno ricevuto i soldi. Questa non è la prima volta che Yusaku distribuisce denaro, lo ha già fatto in precedenza.

Yusaku ha una fortuna del valore di 2 miliardi di dollari, secondo Forbes, e si è fatto un nome: è conosciuto come l’eclettico miliardario che ama la musica, in particolare il rock, un promettente turista lunare e un collezionista di opere d’arte. Nel 2017, ha pagato $ 111 milioni per un dipinto di Jean-Michel Basquiat, il prezzo più alto all’asta per un’opera di un artista americano.