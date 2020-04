I vicini chiamano la polizia perché una donna ha organizzato una festa in casa I vicini chiamano la polizia perché una donna ha organizzato una festa in casa. Arrivato all'abitazione, il poliziotto si unisce alla festa. Ecco cosa è accaduto.

Tra la quarantena e le misure di confinamento in atto da quando è scoppiata la pandemia, molti agenti di polizia sono costretti a mantenere l’ordine nelle strade e ad assicurarsi che nessuno organizzi feste e non si creino assembramenti. È davvero importante che tutti rispettiamo le misure di isolamento, ma si è verificato un piccolo errore che è diventato presto virale sulle reti.

È successo tutto nella città di Paisley, nella Scozia occidentale. I vicini di una donna di nome Melissa sentirono che c’era del rumore nella sua casa. Non appena guardarono fuori dalla finestra, la videro ballare e pensarono che stesse festeggiando. Come previsto, hanno chiamato la polizia. Venne un ufficiale e rimase scioccato nello scoprire che era davvero una festa, ma completamente virtuale.

“Il poliziotto è stato molto gentile. Doveva essere stato molto impegnato con delle cose serie ma non era assolutamente infastidito dall’errore causato della nostra strana festa”, ha ringraziato Melissa.

Si scoprì che Gemma Cullen aveva organizzato quel piccolo incontro per celebrare il 13 ° compleanno di sua figlia. Lei e alcuni dei suoi amici si sono messi in contatto attraverso la webcam. Ognuno di loro aveva un po’ di vino e ascoltava la musica. Melissa, da parte sua, era sola con il suo gatto.

“Eravamo 6 persone che parlavano durante una videochiamata. Ognuno da casa propria, ma volevamo condividere e distrarci da tutto ciò che sta accadendo nel mondo”, ha spiegato Melissa. Gli amici hanno continuato a festeggiare prima di rendersi conto che Melissa non era più davanti allo schermo.

Pensarono che non fosse nulla di grave, ma poi videro un ufficiale di polizia sbirciare nello schermo. Nessuno ha capito cosa stava succedendo e hanno persino pensato che potesse essere uno scherzo o uno spettacolo di spogliarello.

“No, signore, non farò uno spettacolo. Mi stavo solo assicurando che tutti rispettassero le regole di quarantena” , ha detto la polizia.

La polizia ha deciso di prendere tutto con un grande senso dell’umorismo e ha persino continuato a parlare con loro per 10 minuti. Sembra un errore onesto da parte dei vicini, soprattutto se hanno sentito del rumore e hanno visto ballare Melissa. L’unico problema è che non avrebbero mai immaginato che l’unico invitato in casa è un gatto di nome Cyrus.

“Dobbiamo sostenerci e stare insieme in qualche modo per continuare di buon umore”, afferma Gemma. Mantenere le distanze dai propri cari può essere molto difficile per molti. È un vero sollievo avere gli strumenti della tecnologia e mantenere i contatti attraverso Internet.

Cosa ne pensi di questa festa particolare?