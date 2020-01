Identificato il bambino trovato morto nel carrello di atterraggio dell’aereo Air France Identificato il bambino trovato senza vita all'interno del carrello di atterraggio dell'aereo. Ecco chi era e da dove proveniva.

Sono diversi giorni che non si parla di altro che della notizia di un bambino trovato morto all’interno del carrello di atterraggio di uno degli aerei della Air France: il AF703. Si è subito pensato che il piccolo si fosse intrufolato nel carrello, in Costa d’Avorio, con l’intento di raggiungere in modo clandestino la Francia, ma inconsapevole del fatto che in alta quota, le temperature all’interno del carrello di atterraggio, sarebbero scese a meno 50 °. Il piccolo infatti è morto per assideramento.

Dopo le indagini da parte delle forze dell’ordine, gli inquirenti hanno scoperto che si trattava di un ragazzino ivoriano di 14 anni, di nome Ani Guibahi Laurent Barthélémy. Viveva a Yopougon e voleva raggiungere l’Europa. A confermare la sua identità, sono stati i suoi genitori. Viveva a Yopougon e voleva raggiungere l’Europa.

Il tentativo di intrufolarsi dell’aereo, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato minuto per minuto, il 14enne mentre si nascondeva all’interno del carrello di atterraggio. Il ragazzino ha aspettato il momento del decollo e poi ha proceduto a nascondersi.

Dopo l’incidente, sono state adottate delle maggiori misure di sicurezza all’interno dell’aeroporto, per evitare che accada di nuovo una cosa del genere. Purtroppo non è la prima volta che nel tentativo di una vita migliore, un uomo o un bambino cercano di nascondersi all’interno di un aereo e di raggiungere un’altra meta, fuggendo dal proprio paese.

La maggior parte di queste persone spera in una vita migliore e spera poi di tornare indietro a riprendere la propria famiglia.

La vicenda ha sconvolto il mondo intero, al solo pensiero di un bambino di 14 anni, morto congelato dentro un carrello di atterraggio di un aereo.

Il corpo senza vita del ragazzino è stato trovato lo scorso mercoledì mattina, quando l’aereo è atterrato a Parigi. Si era nascosto all’interno sull’aereo, la sera precedente intorno alle 22:55.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori notizie riguardo la vicenda. In attesa di nuovi aggiornamenti.