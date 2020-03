Ikea ritira dal mercato cassettiera Kullen, pericolosa per i bambini ATTENZIONE, Ikea ritira dal mercato, un milione di cassettiere. "Pericolose per i bambini!"

Negli ultimi giorni, è arrivata una comunicazione importante da parte dell’Ikea, il gigante svedese che vende mobili low cost per il ritiro di una cassettiera chiamata Kullen, che è stata venduta dal 2005 al dicembre 2019, nei negozi degli Stati Uniti o online, per sessanta dollari.

Il motivo dietro questo ritiro è molto importante, hanno dichiarato che: “E’ a rischio di ribaltamento e intrappolamento per i bambini!” Per questo, hanno deciso di toglierla dal mercato.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle ultime ore, la US Consumer Product Safety Commission, dice che questo tipo di cassettiere è molto instabile.

Per questo motivo, se non ancorate al muro, possono ribaltarsi e finire su i bambini, di conseguenza potrebbero provare gravi lesioni o portare perfino al decesso.

Secondo i dati degli Usa, ogni venti quattro minuti, un bambino viene portato in pronto soccorso a causa di ferite causate nella propria abitazione.

Mentre, una volta ogni due settimane muore un minore, a causa di un infortunio, avvenuto sempre nella propria casa. Come per esempio un mobile o la televisione caduti su di lui. Onde evitare problemi, Ikea ha deciso di togliere dal mercato questo tipo di cassettiere, poiché vogliono evitare qualsiasi tipo di problema per i più piccoli.

In una nota, hanno detto: “Se possiedi una cassettiera Kullen, smetti immediatamente di usarla se non è ancorata correttamente al muro e mettila in una zona lontana dai tuoi piccoli.”

Il gigante svedese, inoltre, ha detto a tutti i suoi clienti che in caso qualcuno ne possieda una, può chiamare il negozio per restituirla e venire rimborsato per intero. Altrimenti, possono chiedere un kit di ancoraggio al muro, gratuito. Da ripetere almeno una volta ogni due anni, sempre dal personale Ikea.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo ritiro dal mercato.

