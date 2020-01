Ikea, ritirato bicchiere da viaggio Troligtvis: sostanze chimiche nocive La famosa azienda Ikea ha ritirato dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis perché non può rilasciare sostanze chimiche nocive per la salute.

Il bicchiere da viaggio Troligtvis ha la dicitura “Made in India” ed è stato vietato l’utilizzo perché dopo aver effettuato recenti test, è stato scoperto che questo prodotto potrebbe rilasciare delle sostanze chimiche nocive in quantità superiori ai limiti legali.

Chiunque sia in possesso del bicchiere da viaggio è invitato a riportarlo al punto di vendita più vicino, anche senza scontrino per ricevere un rimborso completo.

A scopo precauzionale, Ikea ha raccomandato a tutti i consumatori di non utilizzare quelli con la dicitura “Made in India” e di riportarli indietro.

L’azienda, attraverso una nota, ha ribadito che la sicurezza dei prodotti è fondamentale:

“Tutti i prodotti Ikea vengono costantemente testati e devono rispettare le norme e le leggi vigenti, oltre che i requisiti interni dell’azienda stessa. Di recente Ikea ha ricevuto i risultati di alcuni test che indicano che il bicchiere da viaggio Troligtvis riportante la dicitura ‘Made In India’ può rilasciare livelli di dibutilftalato (DBP) superiori ai limiti stabiliti. Da molti anni Ikea ha deciso di bandire l’uso degli ftalati dai prodotti destinati al contatto con gli alimenti e quindi ha bloccato immediatamente la vendita dei bicchieri da viaggio, avviando al tempo stesso un’indagine“.

Sono stati effettuati controlli approfonditi che hanno rilevato che i bicchieri da viaggio Troligtvis potrebbero essere nocivi per la salute dei clienti, per questo motivo sono stati ritirati dal mercato nonostante il rischio di effetti negativi sulla salute sia molto basso. Questo prodotto è stato messo in commercio dal mese di agosto del 2019.