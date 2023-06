Il 20enne trovato morto sui binari, ha rotto il finestrino dell'ultimo vagone e si è gettato dal treno in corsa: indagini in corso

Sono stati diffusi nuovi tristi aggiornamenti sul 20enne che è stato trovato senza vita sui binari del treno tra Campoleone e Pomezia. Il ragazzo ha compiuto un gesto estremo.

È accaduto nella notte dello scorso 27 giugno, la Polizia di Stato ha ricostruito la dinamica dei fatti ed indagato sulla vita privata del 20enne. Il quadro che è venuto fuori, è purtroppo uno dei più tristi.

Il ragazzo ha rotto il finestrino dell’ultimo vagone

Il ragazzo si è tolto la vita, lanciandosi dal finestrino del treno in corsa, che lui stesso ha rotto con il martello frangivetro, dopo aver raggiunto l’ultimo vagone e senza farsi notare dagli altri passeggeri in viaggio.

Soltanto una volta raggiunta la fermata di Roma, il personale ferroviario si è reso conto di quel vetro rotto e della presenza di tracce ematiche. Così, gli addetti si sono subito mobilitati per capire se uno dei passeggeri mancasse all’appello.

Il corpo senza vita del 20enne è stato trovato sui binari da un operaio della rete ferroviaria, che ha subito lanciato l’allarme. Il ragazzo è stato identificato e la notizia è giunta fino alla famiglia.

I presenti, in viaggio con lui, hanno raccontato alle forze dell’ordine di averlo visto in uno stato di agitazione, ma nessuno avrebbe potuto immaginare quali fossero le sue intenzioni. Viveva in Sicilia, era sposato con figli e da quanto scoperto dagli inquirenti, sembrerebbe che avesse problemi in famiglia.

La salma del 20enne verrà restituita alla famiglia

La salma si trova, al momento, all’Istituto di Medicina Legale del Varano. Presto verrà riconsegnata ai suoi cari, così che potranno celebrare l’ultimo addio.

Una vicenda che ha già fatto il giro del web e che ha lasciato tantissima amarezza nel cuore di tutti coloro che si sono ritrovati a leggerla. Non è ancora chiara la causa che abbia spinto un uomo così giovane a rinunciare alla vita, saranno solo ulteriori indagini a far luce su quanto accaduto.