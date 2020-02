Il bambino incompreso Nessuno capiva mio figlio, tutti si arrabbiavano con lui ignari di ciò che succedeva veramente. Così ho deciso di creare qualcosa che informasse chiunque lo vedesse.

La creatività e l’ingegnosità di una madre sono meravigliose quando si tratta di proteggere i suoi figli dalle minacce che possono ferire la loro suscettibilità e spezzare l’autostima, soprattutto quando si tratta di un bambino con condizioni speciali. Kellie, 41 anni, di Herne Bay, nel Kent, è la madre di Oscar Keller, un bambino autistico che è stato vittima di alcuni sconosciuti.

Dice di essere stanca di quelle situazioni che si ripetono più e più volte, ed è per questo che ha disegnato camicie con messaggi che avvertono che suo figlio ha l’autismo. “I have autism” è uno dei messaggi esposti in queste camicie, quindi gli estranei smettono di chiamare il figlio “cattivo” e smettono di fare commenti cattivi.

La gamma di abiti progettata da questa madre ha lo scopo di rendere le persone più consapevoli dell’autismo. A 18 anni gli fu diagnosticato l’autismo, l’epilessia e una condizione del cervello chiamata ritardo globale dello sviluppo.

Sua madre ha detto che da allora gli estranei hanno fatto commenti fuori luogo che possono influenzare emotivamente suo figlio. Alcuni gli ordinano di stare zitto e altri hanno detto che se fosse stato loro figlio lo avrebbero schiaffeggiato.

Oscar urla spesso e ha un comportamento inquieto, e può darsi che irriti il ​​resto delle persone che sono sul posto , ma è bene ricordare che è un bambino e ci sono modi e modi di dire le cose. Poiché Oscar sembra “normale”, la famiglia riceve quasi sempre gesti di disapprovazione e critiche distruttive perché tutto ciò che pensano è che si sta comportando come un bambino birichino.

Quindi ha deciso di creare e realizzare la propria linea di abbigliamento a favore dei bambini che hanno l’autismo, con messaggi che avvertono di questa condizione per aumentare la consapevolezza degli adulti su questa condizione.

“Oscar ha un comportamento imprevedibile. Riceve molti brutti sguardi e commenti che lo etichettano come cattivo. Abbiamo anche partecipato a riunioni in cui non lo chiamano con il suo nome e parlano di lui solo quando le persone chiedono cosa c’è che non va. È davvero offensivo. ”

Kellie ha detto che questi tipi di commenti sono molto distruttivi e spesso fanno sentire Oscar ansioso in un ambiente sconosciuto, claustrofobico o scomodo. Questa madre riconosce che il comportamento di suo figlio può innescare disagio, ma non approva il modo in cui si esprimono. “Oscar potrebbe mettersi a carponi in un luogo pubblico, togliersi le scarpe e le calze.”

Dopo aver visto le strane reazioni degli sconosciuti, Kellie ha creato Anxious, una varietà di abiti che avvisa gli altri delle esigenze speciali di suo figlio. L’etichetta per la vendita delle magliette per adulti e bambini ha messaggi come “be nice”, “I have autism” e “imprevedible and surprise”.

Vuole solo informare le persone in modo gentile e preciso di cosa ha bisogno un bambino autistico. Fortunatamente, le persone hanno reagito molto bene con i loro progetti e persino gli estranei hanno reagito in modo diverso e favorevole per il bambino.