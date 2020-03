Il bambino si è perso e l’autista ha subito capito che doveva fare Nota un bambino disperato sull'autobus, il piccolo aveva un grosso problema, ma l'autista non ci ha pensato due volte a trovare la soluzione. I genitori del bambino erano nel panico totale e adesso quest'uomo è considerato un eroe

Questa è la storia di Jeet Gill, un autista di autobus di Canberra in Australia, che è stato trattato come un eroe dopo aver attraversato l’intera città per salvare un bambino spaventato e riportarlo indietro dai suoi genitori sconvolti. L’incidente commovente si è verificato diversi mesi fa, dopo che un bambino, la cui identità non è stata rivelata, ha deciso di prendere l’autobus.

Il piccolo doveva recarsi da casa a scuola e, per sbaglio, è salito sull’autobus sbagliato e si è perso lungo la strada. Fortunatamente, al volante c’era il signor Gill, che dopo aver scoperto la confusione che aveva fatto il bambino nello scambio degli autobus, senza pensarci due volte decise di deviare dal suo percorso per riportare il bambino sano e salvo a casa.

Quando i genitori del bambino arrivarono a scuola per prendere il figlio, si resero conto che non era da nessuna parte e iniziarono a preoccuparsi e l’angoscia cominciò ad impadronirsi della coppia. Ma la loro preoccupazione si trasformò in panico dopo che videro che non era ancora arrivato a casa, mezz’ora dopo l’orario previsto se avesse preso il bus giusto.

Sua madre è uscito a cercarlo mentre suo padre è rimasto nella residenza nel caso in cui il bambino fosse comparso. Quando l’uomo stava per chiamare la polizia, il signor Gill si fermò fuori e consegnò il ragazzo a suo padre, che era disperato, frenetico e ansioso.

“Dopo aver realizzato la situazione, l’autista è andato a casa nostra per portarci nostro figlio … Si trovavano completamente dall’altra parte della città” , ha detto il padre del bambino, riconoscente. Da parte sua, l’autista Jeet Gill ha commentato che il ragazzo gli si è avvicinato verso la fine del percorso per spiegare il suo errore e la sua paura di non sapere come tornare a casa.

L’autista chiamò i suoi superiori per informarli dell’accaduto e chiedere se poteva portare il bambino a casa; Fortunatamente, Transport Canberra, la società di trasporto dei datori di lavoro di Gill, ha approvato la richiesta. “I genitori erano molto felici e riconoscenti. È stato bello vedere che erano felici che il loro figlio fosse al sicuro. Adoro incontrare diversi tipi di persone ogni giorno ” , ha detto Gill.

L’uomo ha anche notato l’importanza di insegnare ai bambini l’indirizzo esatto della loro casa e il numero di telefono cellulare della persona responsabile, oltre a come identificare un adulto di fiducia se hanno bisogno di aiuto.

Successivamente, Transport Canberra ha condiviso la storia sui social network, attirando centinaia di reazioni e commenti dagli utenti di Internet, che per lo più hanno descritto il conducente come un “eroe”.

“Quando l’ho guardato negli occhi, ho visto quelli di mio figlio. Sapevo benissimo cosa dovevo fare ” , ha aggiunto. Possiamo immaginare la tragedia vissuta dai genitori con la scomparsa di un figlio.

Stai attento, ama e proteggi i tuoi figli e, naturalmente, insegna loro il loro indirizzo ai memoria.