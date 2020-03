IL bimbo di 5 anni scompare da casa sua Lascia il suo bambino di 5 mesi con la babysitter, ma quando torna a casa, non trova nessuno dei due. Disperata chiama la polizia e subito controllano le telecamere della sicurezza. La donna non riesce a credere ai ai suoi occhi

Roxana Alviz ha perso fiato quando alle 18:00 di venerdì scorso, è stata avvertita della scomparsa del suo bambino di 5 mesi, nientemeno che della sua stessa casa, quando l’ha lasciata alle cure della sua babysitter mentre lei e suo marito erano lontano da casa. Gli eventi sono avvenuti nella casa dei genitori a Pampa de la Isla, nel dipartimento di Santa Cruz, in Bolivia.

Entrambi i genitori dovevano andare al lavoro e per questo motivo, Roxana aveva assunto Kareliz Macías Laime, 18 anni, tramite un’agenzia di collocamento, 3 giorni prima che rapisse il bambino da casa sua.

Le telecamere di sicurezza hanno registrato il momento in cui senza preavviso nessuno, Kareliz è uscita con il bambino tra le braccia. In considerazione del fatto che non è mai tornata, la madre ha avvertito della sua angoscia sui social network e ha riferito i fatti alla polizia.

L’insolita scomparsa della piccola Camila Parra Alviz è diventata rapidamente virale sui social network

La polizia ha immediatamente avviato un’operazione di ricerca con il sospetto che la tata non avrebbe agito da sola. E dopo che le immagini della donna si sono diffuse ampiamente sui social network, una chiamata di un vicino di casa a Cotoca ha finalmente rivelato la posizione di Kareliz Macías.

Sarebbe stata la figlia di un proprietario di negozio a riconoscere la donna quando è entrata nei locali per caricare il telefono e ha detto a sua madre: “Mamma, non è quella la donna ricercata perché ha preso un bambino di cui si stava prendendo cura?”

“Chiudi le porte e chiama la polizia “, fu la risposta del proprietario dell’azienda a rendersi conto che l’allerta di sua figlia era vera, mentre le mostrava la fotografia che era stata viralizzata sui social network, dopo la polizia ha confermato che si è trattato di un possibile caso di rapimento per vendere il bambino.

Ecco come, infine, Napoleón Espejos Candía, capo della divisione Traffico illegale della Forza speciale per la lotta al crimine (FELCC) , ha riferito di essere a conoscenza della posizione di Kareliz. Immediatamente, si sono avvicinati per fermare l’indagato e recuperare il bambino. Fortunatamente, la piccola Camila era sana e salva, senza segni di violenza.

Quando Kareliz è stata interrogata, ha detto che quando ha lasciato la casa si era persa e non sapeva come tornare, una versione che era incredibile per la polizia poiché portava una borsa con vestiti per bambini. “Non crediamo in ciò che dice la babysitter, ha lasciato la casa nel pomeriggio al mercato di Los Pozos, dove ha comprato alcune cose per il bambino e questo ci fa supporre che ha mentito”, hanno detto le autorità.

Roxana Alviz, da parte sua, ha ringraziato che il suo caso è diventato virale sulle reti grazie a ciò la chiamata del vicino è stata decisiva per fermare la donna. Ha anche ringraziato l’impressionante operazione di polizia in collaborazione con il FELCC per arrestare Kareliz. Ora si aspetta solo che giustizia sia fatta e la ragazza paghi con la prigione in modo che nessun’altra madre debba affrontare quell’angoscia.