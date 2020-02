Il bimbo su sedia a rotelle resta ipnotizzato davanti a un cartellone Questa foto ha fatto il giro del web commuovendo migliaia di persone, basta guardare cosa sta fissando il piccolo bambino sulla sedia a rotelle per capire

È molto importante che le aziende guardino alla popolazione che è stata ignorata durante la pianificazione di campagne pubblicitarie, in alcuni casi sono esclusi coloro che presentano alcune condizioni speciali. La stella del tennis disabile Dylan Alcott, 29 anni, ha condiviso l’immagine di un bambino che sembra stupito in uno spot in cui il modello è un altro bambino su una sedia a rotelle.

La foto che parla da sola, ha fatto il giro del mondo. L’immagine mostra Oliver “Ollie” Garza-Pena, un bambino disabile, ipnotizzato dal poster. Dylan, campione australiano di tennis su sedia a rotelle, è stato ispirato da questa campagna pubblicitaria inclusiva di Target negli Stati Uniti e ha deciso di condividerlo sui loro social network.

Dylan divenne paraplegico poco dopo la sua nascita dopo un’operazione per rimuovere un tumore attorno al midollo spinale. La sua vita non è stata facile, ma ha sempre lottato per realizzare i suoi sogni. “MI PIACE QUESTO! E non puoi essere ciò che non vedi “, ha detto Dylan.

Dylan ha vinto la corona australiana del Singles Quad per la sesta volta consecutiva quest’anno ed è diventato un campione record di 10 singoli del Grande Slam. Ha anche vinto un Wimbledon, un French Open e due US Openings. “La società si sta decisamente muovendo nella giusta direzione, la rappresentazione è importante”, ha dichiarato la medaglia d’oro paralimpica del 2016.

Migliaia di utenti hanno reagito e commentato l’immagine, elogiando la campagna pubblicitaria e sollecitando il resto delle aziende a seguire l’esempio. Il post di Dylan è stato anche commentato dalla madre di Ollie, che ha ricordato come suo figlio ha guardato il poster con stupore.

“Ollie mi fermò e si girò per guardare quell’immagine, dove riconosceva un altro bambino come lui, che sorrideva a una mostra a Target. Oliver vede i bambini ogni giorno, ma quasi mai vede bambini come lui” , ha scritto la madre di Ollie sulla pagina di Ollie World.

Altre personalità del mondo dello sport e riconosciute per le loro alte prestazioni hanno commentato e applaudito la pubblicazione. Dylan ha annunciato durante il torneo che avrebbe donato $ 800 per ogni “asso che colpiva” per le vittime disabili e devastate dei recenti incendi boschivi in Australia, raccogliendo infine oltre $ 40.000.

“C’è molta attenzione nel rappresentare la diversità, ma rappresentare le persone con disabilità è altrettanto importante”, ha detto Dylan. Target aveva già precedentemente assunto modelli su sedia a rotelle nelle sue campagne pubblicitarie in Australia, mentre Kmart ha fatto una campagna con modelli adolescenti con disabilità.