Il colore Pantone 2020 è il Classic Blue Il colore Pantone 2020 è il Classic Blue: scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su questa tonalità

Ogni anno Pantone celebra quello che diventerà il colore dell’anno. La sfumatura che ci porteremo dietro e che rappresenterà la moda che indosseremo, i trucchi che useremo, il design che porteremo nelle nostre case. E il colore Pantone 2020 è il classico blu, il Classic Blue. Dopo anni di eccessi, finalmente una nuance facile da usare.

Per chi non lo sapesse, Pantone è un’azienda statunitense leader mondiale per quello che riguarda la classificazione dei colori. È usata in diversi campi, dal design alla moda, passando per la bellezza e non solo.

Ogni anno Pantone decreta quale sarà il colore dell’anno. Per capire quali saranno le tendenze legate proprio alle sfumature che saranno trendy. Lo fa da 21 anni e da 21 anni il momento dell’annuncio del colore Pantone è attesissimo da tutti quanti.

E il colore Pantone del 2020 è il Classic Blue, che la classificazione dell’azienda a stelle e strisce indica con il codice 19-4052. Un colore evergreen, un “blu senza tempo, elegante nella sua semplicità”, come descritto da Pantone nella spiegazione della sua scelta.

Una nuance decisamente rassicurante che dovrebbe farci venire in mente il cielo quando il sole tramonta. Una sfumatura di blu che “offre la promessa di proteggervi, facendo risaltare il nostro desiderio di avere fondamenta solide su cui appoggiarci e costruire“.

Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del PANTONE Color Institute, che, tra le altre mansioni ha proprio quella di conoscere il colore dell’anno, spiega che il colore è stato scelto per la sua solidità e la sua fiducia. Due caratteristiche di cui abbiamo profondamente bisogno in questo mondo: “Il Classic Blue ci incoraggia a guardare oltre l’ovvio, per allargare il nostro pensiero; ci sfida a pensare più profondamente, ampliare il nostro sguardo e aprirci alla comunicazione“.

Siete pronti a indossare capi di abbigliamento e accessori blu, arrederete casa dello stesso colore e il vostro make up sarà influenzato da questa nuance?