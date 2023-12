Un commovente abbraccio durante la celebrazione del funerale di Giulia Cecchettin, immortalato dalle telecamere. Papà Gino e il volontario che ha trovato il corpo senza vita della 22enne, morta per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta.

In un video del Tg3, mentre la bara veniva portata a spalla nella chiesa, le telecamere hanno ripreso il volontario che si avvicina al papà di Giulia Cecchettin e che lo abbraccia in modo commovente. È stato proprio lui a fare la drammatica scoperta e a trovare il corpo della 22enne, straziato dalle coltellate, insieme a un collega e al loro cane specializzato.

Antonio Scarongella, questo il suo nome, ha raccontato di quello straziante momento alle telecamere del telegiornale. Ecco le sue parole:

Un motivo personale, che gli ha fatto prendere ancora più a cuore il ritrovamento della 22enne. Anche lui ha una figlia di nome Giulia. È piccola, ha ancora 5 anni, ma diventerà una ragazza come lei. Ed per questo che il volontario, attraverso il parroco, ha chiesto quell’abbraccio a Gino Cecchettin. Entrambi ne avevano bisogno. L’uomo che ha perso una figlia e l’uomo che gliel’ha ritrovata.

Io pensavo di chiudere il cerchio, ma in realtà il cerchio non si chiude. Tutte le volte che torno a casa e c’è Giulia che mi corre incontro, come faccio a non pensare a Giulia Cecchettin? È impossibile.