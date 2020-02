Il coraggio del piccolo Noah Nel cuore della notte il piccolo Noah di 5 anni comincia a gridare: "Zio zio, ho portato la sorellina in giardino, dobbiamo uscire tutti o moriremo!!"

Con soli cinque anni Noah Wood è diventato un eroe per la sua famiglia, dopo aver salvato la sorella minore e il resto del gruppo dai fuochi di un violento incendio che ha posto fine alla sua residenza. Come loro, il mondo è stato sorpreso dal coraggio e dal pensiero rapido di questo piccolo eroe della contea di Bartow, Georgia (Stati Uniti).

L’incendio si è verificato nella stanza dei bambini all’inizio di domenica 9 febbraio, mentre la famiglia dormiva ancora. Noah notò il fuoco e affrontò il pericolo imminente, prese sua sorella Lily, 2 anni e il suo cucciolo, scappando con loro attraverso la finestra della stanza.

«Ho preso Lily, sono venuto alla finestra con Lily, poi ho preso il cane e me ne sono andato.”, ha detto il modesto Noah. Il piccolo non sapeva molto bene da dove venisse il fuoco, ma una volta al sicuro, decise di rientrare in casa per avvisare gli altri sette membri della famiglia che stavano ancora dormendo.

Noah entrò di nuovo in casa e chiamò suo zio Josh, con il suo aiuto riuscirono a far incolume gli altri sei parenti che non avevano idea del pericolo imminente. Fortunatamente, l’azione rapida di questo piccolo ha impedito che l’incidente finisse in una vera tragedia.

Tutta la famiglia è riuscita a fuggire dalla casa prima che si diffondesse il fuoco, avevano solo difficoltà respiratorie a causa del fumo inalato e il piccolo Noah ha subito una leggera bruciatura al polso che è rimasta come un ricordo del suo eroismo.

“Se non fosse stato per Noah, voglio dire, eravamo tutti addormentati, quindi non avremmo saputo cosa stava succedendo. Avremmo potuto perdere tutti le nostre vite “, ha detto David Wood, il nonno di Noah. Le autorità hanno stabilito che l’incendio è stato causato da un guasto elettrico nella stanza dei bambini.

Sebbene non ci siano state perdite umane da rimpiangere, il grande gruppo familiare è rimasto in strada poiché la residenza è stata completamente bruciata. Per questo motivo, hanno deciso di avviare una campagna di raccolta fondi per pagare la riparazione della casa e l’affitto di una casa temporanea dove possono stare mentre recuperano la loro.

“Purtroppo la nostra casa è stata una perdita totale. A causa di un recente declino nella nostra assicurazione sulla casa, siamo in una situazione difficile.”

Noah è stato il vero eroe in questa storia ma ci sono cose che non può fare da solo e oggi hanno bisogno della collaborazione di tutti in modo che possano presto tornare a casa e condurre la vita tranquilla che avevano davanti al fuoco.