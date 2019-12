Il desiderio di natale Il desiderio di una bambina di 7 anni che non ha mai potuto festeggiare il natale, sto sciogliendo i cuori di tutti

Siamo a metà dicembre e ogni giorno che passa il Natale si avvicina. Un momento in cui le famiglie si riuniscono e i bambini giocano mentre aspettano i loro doni. Questa storia parla di questo, tuttavia, ha uno sfondo triste con cui tutti possiamo simpatizzare. Questa è Fatima, una piccola salvadoregna che è diventata virale sui social network dopo aver commentato il suo desiderio di Natale.

Sarai sorpreso e allo stesso tempo il tuo cuore si scioglierà alla sua richiesta. Fatima vuole un regalo di Natale. Un regalo di Natale? Potresti essere sorpreso da quanto semplice sia il suo desiderio, tuttavia, non è solo un regalo. I suoi genitori, che rispondono al nome di Edgardo e Marisol García, sono molto poveri e lavorano in una discarica, quindi tutti i doni che di solito fanno alla bambina vengono presi da lì. Ha sette anni in attesa di ricevere regali a Natale.

“Che triste situazione, tutti i bambini del mondo meritano di avere un regalo di Natale in modo che abbiano un grande momento di felicità”, ha detto un utente di Internet. Fatima è molto preoccupata per il fatto che possa avere un vero dono perché i suoi compagni di scuola la prendono in giro quando i suoi genitori le danno le cose trovate nella discarica. La verità è che si tratta di una situazione abbastanza complessa.

“Questi bambini devono avere genitori insensibili che non li educano nel rispetto degli altri. Non è giusto che si comportino così male con questa ragazza innocente e bisognosa” , ha detto indignato un altro utente di Internet. La bambina frequenta la scuola perché vuole imparare a scrivere per inviare una lettera a Babbo Natale e chiedere il suo regalo tanto atteso . Vorrebbe chiedergli di portarle un telefono cellulare, una bambola e una piccola bicicletta per Betlemme, sua sorella minore.

“Voglio ricevere per la prima volta un regalo che non viene dalla spazzatura”, ha detto la ragazza. Anche in mezzo alle circostanze, vediamo che Fatima è disposta a sfoggiare il suo sorriso migliore di fronte alle avversità che circondano lei e la sua famiglia.

“È molto triste che ci siano così tante persone bisognose al mondo in questo momento che stiamo aspettando Natale e Capodanno. Tutte le persone meritano di divertirsi con i loro amici e altri cari “, ha commentato un altro utente di Internet. Anche se questa storia sembra così triste, la speranza è l’ultima a morire e Fatima e il suo desiderio di studiare e imparare ne sono un esempio.

La madre della ragazza ha commentato che hanno avuto solo un bellissimo Natale nella loro immaginazione, perché non sono mai stati in grado di celebrare questo momento della famiglia con una cena, un regalo e una decorazione speciale.

Fatima è molto piccola ed è in una situazione molto difficile ma sta comunque lottando per quello che vuole. Spero che le persone si uniscano alla loro famiglia in modo che possano trascorrere un buon Natale e infine migliorare le loro condizioni di vita.

Speriamo che Babbo Natale la ascolterà