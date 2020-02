Il dinosauro gigante Il padre vuole fare una sorpresa al piccolo di 4 anni e gli compra un dinosauro giocattolo su internet. Quando arriva il "pacco" resta scioccato, Non aveva idea di aver acquistato qualcosa di cosi terrificante

Non c’è niente di meglio che acquistare online comodamente da casa tua. Molti di noi preferiscono questo sistema, soprattutto se non abbiamo troppo tempo per fare shopping. Tuttavia, ciò può comportare alcuni inconvenienti. Non siamo mai veramente sicuri di ciò che acquistiamo. Come ci dimostra la storia di Theo che ha quattro anni.

Non sappiamo quanto sia grande un prodotto o la morbidezza del tessuto di un capo. Un esempio di questo è un uomo del Regno Unito che ha acquistato un dinosauro gigante per errore. Il figlio di Andre Bisson, Theo, sta attraversando una fase in cui tutto ciò che gli interessa sono i dinosauri. La famiglia vive nella città di Guernsey nel Regno Unito.

Il piccolo ha dimostrato di essere un vero esperto in materia, quindi la sua famiglia lo supporta in questa divertente passione. Andre è andato sulle reti per trovare il più grande dinosauro in vendita. Non poteva immaginare che avrebbe davvero trovato qualcosa della grandezza di una statua.

Il dinosauro appartiene alle specie conosciuta come carnotauro. Forse l’enorme prezzo deve essere stata la prima indicazione che non era un semplice giocattolo. Tuttavia, Andre decise ugualmente di acquistare perché voleva sorprendere Theo.

Un paio di giorni dopo tutti furono davvero scioccati. Il responsabile delle consegne chiamò Andre per spiegare che il dinosauro non si adattava al suo camion. Il dinosauro costava poco più di mille dollari. Sono stati costretti a noleggiare un trasporto speciale e ad usare una specie di gru per portare il dinosauro gigante nel giardino della casa.

“Il team di consegna ha impiegato quasi un’ora per lasciare il dinosauro. È stato molto difficile spostarlo. Avevo paura di pensare che potesse cadere sul tetto e rovinare la casa . ” La maggior parte delle famiglie non vorrebbe avere questo particolare ornamento a casa. Tuttavia, quando il piccolo Theo vide il dinosauro gigante i suoi occhi iniziarono a brillare.

Ha deciso di chiamarlo Chaz ed è diventato un giocattolo molto speciale per lui. Dopotutto, pochi bambini potrebbero avere una versione di 6 metri del loro animale preferito. “Theo ha una mascota dinosaurio. Sono migliori amici”.

Sembra che il gigante Chaz rimarrà a Bissons per un po’ e vivrà ogni tipo di avventura con il piccolo Theo. La famiglia ha deciso che era meglio affrontare tutto questo con molto senso dell’umorismo, ma ogni volta che effettuano un acquisto online, si accerteranno di non acquistare un’altra statua per errore.