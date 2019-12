il disperato appello dell’uomo La moglie e la figlia appena nata sono scomparse nel nulla. Ecco il disperato appello dell'uomo

Chiede aiuto per trovare sua moglie e sua figlia che improvvisamente sono scomparse.

Heidi Broussard, 33 anni, e sua figlia Margort di due settimane sono scomparse dopo aver lasciato l’altro figlio a scuola. La madre e sua figlia sono state viste l’ultima volta giovedì scorso quando è andata a lasciare suo figlio alla Cowan Elementary School di Austin, negli Stati Uniti, alle 07:30 del mattino.

In un’immagine pubblicata dalle autorità di polizia , la madre viene ripresa dalle telecamere di sicurezza con una maglietta viola mentre era ancora a scuola.

Si presume che le due siano tornate nella loro residenza vicino a West William Cannon e South First Street, ma non si è saputo più nulla di dove si trovano.

Shane Carey, il suo compago e padre dei suoi due figli, ha dichiarato: “Non so perché qualcuno potrebbe fare del male a mia figlia o mia moglie. È una persona straordinaria, è una delle migliori madri”, ha detto. Quella mattina Shane partì per il lavoro alle otto, e quella fu l’ultima volta che parlò con sua moglie.

Alle due del pomeriggio, ricevette una telefonata dalla scuola di suo figlio che gli diceva che nessuno era venuto a prenderlo quando la scuola era finita.

Andò a cercarlo, e quando tornò a casa e non trovò nessuno, chiamò immediatamente la polizia. “Se vedi una madre con un bambino che cammina o in un furgone o in una macchina sospetta o altro, chiama la polizia”, ​​ha detto Shane.

In un’intervista, pregò sua moglie di tornare a casa. “Ti amo. Per favore, vieni a casa. Ci manchi ”, ha detto in un messaggio emotivo. Heidi è alta 1,61 metri, pesa 68 chili, ha lunghi capelli scuri con riflessi. La bambina, Margot, è nata il 26 novembre e pesa 3,17 chili e misura 55 centimetri.

Il devastato Shane spera di avere notizie da sua moglie mentre si occupa dell’altro figlio e cerca di offrirgli la calma in una situazione così difficile. Le autorità stanno conducendo un’operazione di ricerca per ottenere informazioni sulla posizione di entrambe. Tutte le ipotesi sono aperte.