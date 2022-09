È un momento delicato e straziante quello che stanno vivendo i genitori del piccolo Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni disperso dopo l’alluvione e ritrovato ormai senza vita. Entrambi i genitori sapevano che le speranze di trovarlo vivo, erano molto basse, ma ci speravano ancora.

Purtroppo però, la storia di questo bambino si è conclusa nel peggiore dei modi. Qualcosa che ovviamente ha spezzato il cuore di tutti, poiché la vicenda era seguita ormai da tutta Italia.

Il triste epilogo è arrivato intorno alle 17 di ieri, venerdì 23 settembre, all’ottavo giorno di ricerche. Il primo ad informare tutti, è stato proprio il papà, Tiziano Luconi in un messaggio ad uno dei giornalisti de Il Corriere della Sera.

L’uomo ad un certo punto delle ricerche, sperava che i soccorritori non lo trovassero più, affinché la sua esistenza fosse etera. Però, questo suo desiderio non è stato avverato. Nel messaggio ha scritto:

Hanno trovato Mattia. Ho sperato fino all’ultimo, ma ad un certo punto speravo che non lo trovassero più. Ora non ho più forze di scrivere altro, lasciatemi solo.

La mamma Maria Silvia Mereu era stata dimessa dall’ospedale proprio giovedì 22 settembre. Nella mattinata di ieri si è recata sul luogo in cui i soccorritori stavano facendo le ricerche e le sue prime parole in un’intervista con Ansa, ha detto: “So che trovarlo in vita è impossibile, ma almeno voglio una tomba su cui piangere.”

La straziante scomparsa del piccolo Mattia Luconi ed il tenero saluto del papà

I due genitori, nonostante lo strazio per la perdita vissuta, hanno scelto di non andare sul luogo in cui un uomo ha ritrovato il figlio. Il piccolo Mattia è scomparso nella serata di giovedì 15 settembre. Stava tornando a casa con la madre, ma pioveva a dirotto. Un’onda ha investito la loro auto e la madre ha scelto di scendere dalla macchina.

La donna con una mano si teneva stretta ad un albero e con l’altra teneva il figlio stretto a sé. Tuttavia, la forza dell’acqua glielo ha strappato via e per 8 lunghi giorni, nessuno ha avuto notizie del piccolo, fino purtroppo al triste epilogo.

Nella serata di ieri, venerdì 23 settembre il padre per salutare per sempre il suo bimbo ha voluto scrivere un post sui social. Nel messaggio ha scritto: “Torneremo a girare in vespa ed a tirare baci, Mattia saluta tutti, vi vogliamo bene!”