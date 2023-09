"Non ho ancora trovato il coraggio per dirle la verità!" Il dolore del fratello di Marisa Leo, che non ha ancora detto dell'omicidio alla nipotina

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che ora si stanno trovando a vivere i familiari di Marisa Leo, l’ultima donna vittima di un delitto commesso da un uomo. Il colpevole che poi si è tolto la vita, è il suo ex compagno e padre di sua figlia, Angelo Reina.

Marisa viveva con la figlia a casa dei genitori ed a 50 metri dalla casa del fratello Mauro. Quest’ultimo oggi in una breve intervista con Il Corriere della Sera, si è trovato a parlare per chiedere aiuto.

Questa nostra nipotina non resterà mai sola.

Con queste parole Mauro Leo ci ha tenuto a chiarire le sue intenzioni. Questo perché insieme a sua moglie ha già deciso di chiedere l’affidamento della piccola, anche se purtroppo non ha ancora trovato il coraggio di dirle la verità. L’uomo su questa vicenda ha continuato dicendo:

Eravamo arrivati alle denunce. Ritirate perché mia sorella ha sempre sperato di poter mantenere quel rapporto civile: ‘Per fare crescere bene la nostra bambina!’ Diceva.

Lo zio non ha ancora trovato la forza. Infatti per il momento ha detto alla bimba che la mamma è andata fuori per fare un viaggio. Ha chiesto aiuto alle autorità competenti per cercare di affrontare il problema.

La richiesta di aiuto del fratello di Marisa Leo

Adesso chiedo aiuto anche al sindaco di Salemi perché l’assistente sociale e la psicologa dei servizi sociali cerchino con me le parole giuste per la piccola. Non è una cosa brutta chiedere aiuto. Loro sanno tutto di noi. Da tempo di seguono. Ma è stato tutto vano. Chissà, forse anche loro, hanno sperato come Marisa, come me e come i nostri genitori, che quell’uomo potesse rinsavire.

La 39enne che lavorava in un’azienda che si occupa della vendita di vino, ha perso la vita per la mano del suo ex compagno. L’ha attirata a sé con una scusa e poi l’ha colpita a colpi d’arma da fuoco. Poco dopo lui è andato via ed ha deciso di togliersi la vita. Hanno lasciato una bambina di soli 4 anni!