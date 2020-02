Il dottor solletico Il dottor solletico, conosciuto in tutto il mondo per il suo grande cuore, ha dedicato la sua vita a curare i bambini con la terapia del sorriso, ma adesso ha perso la vita nella maniera più ville che si potesse immaginare. Migliaia di persone infuriate da questa tragica fine.

Il mondo piange la partenza di un essere pieno di luce, che mentre attraversava la terra lasciava solo una traccia di gioia e sorrisi in ogni cuore che toccava. Humberto Rojas Landa, meglio noto come Dr. Cosquillas, ha ingiustamente perso la vita venerdì scorso, dopo essere stato ricoverato all’Ospedale di Traumatologia e Ortopedia di Puebla, in Messico (Messico).

L’eterno sorriso del dottor Cosquillas è stato spento a 51 anni. I media locali hanno riferito che giovedì sera il dottor Rojas è entrato con sua moglie e suo figlio in una caffetteria situata in 5 Sur e 29 Poniente Street, nel quartiere di Chulavista.

In quel momento, un soggetto armato che non è stato ancora identificato, entrò minacciando violentemente i presenti per farsi consegnare le loro cose. Ma il dottor Cosquillas, abituato ad affrontare il dolore degli altri, resistette. Purtroppo, il ladro ha ,irato alla sua testa, lasciandolo gravemente ferito.

Immediatamente arrivarono i paramedici del SUMA, che dopo il primo soccorso lo trasferirono in ospedale, dove la sua prognosi era strettamente riservata. Rimase in terapia intensiva, fino a venerdì mattina, i medici confermarono la sua sfortunata morte.

Ha collaborato con l’Istituto di arte e cultura di Puebla, oltre ad essere famoso per i suoi oltre 20 anni dedicati alla terapia della risata. Ha visitato bambini malati, vestito da clown in numerosi ospedali, bambini che ha fatto ridere in mezzo alla loro malattia. “Sorridere è il modo migliore per aiutare a cambiare il mondo”, era il suo motto di vita.

Cittadini, amici, familiari, pazienti e autorità hanno lamentato l’irreparabile partenza del Dr. Cosquillas. Mentre le reti hanno denunciato che questo fatto non è altro che la prova dell’ondata di violenza in cui è coinvolto il Messico.

In un video di due anni fa, Humberto ha dato una testimonianza emotiva dei suoi anni di lavoro e il segno profondo lasciato nella sua vita da così tanti piccoli malati che non ci sono più, e che senza dubbio ora si saranno uniti in un abbraccio eterno con il suo “Dottor Cosquillas.” (Dottor solletico)

«Il mio compito è portare gioia, gioco e divertimento in luoghi in cui c’è molto dolore, molta sofferenza, molta dimenticanza, molta tragedia … La morte stessa! Ha raccontato la storia di un bambino che ha segnato la sua vita, Felipe, 8 anni. Gli procurò il sorriso e la gioia, ma il tempo stava per scadere e, purtroppo, quando voleva tornare a tirarlo su di morale, era troppo tardi.

“Ho ricevuto solo la chiamata dall’infermiera e mi ha detto: tutto quello che volevo fare prima di morire era parlare con te”, disse Humberto in lacrime. «Le emozioni mi hanno fatto piangere, non l’ho più visto, ma lo porto qui, nel mio cuore e nella mia mente. E ci resterà per sempre, finché non me ne andrò di qui »

La vita può essere molto ingiusta! Ci fa molto male che le anime che potrebbero continuare a distribuire tanta gentilezza debbano partire presto a causa della mancanza di cuore di gente senza scrupoli. Mandiamo un messaggio di solidarietà alla sua famiglia e alziamo la voce in modo che questo atto di violenza riprovevole non rimanga impunito!