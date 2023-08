Giornata di mare si conclude in tragedia, Marina Masia è morta a 28 anni dopo la caduta di un albero, mentre faceva il bagno

Si chiamava Marina Masia ed aveva solo 28 anni, purtroppo nel pomeriggio di giovedì 24 agosto, ha perso la vita, dopo la caduta di un albero in mare. I medici intervenuti per lei, non sono riusciti a fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso.

Il dramma ha sconvolto l’intera comunità, in cui la ragazza viveba ed era tornata da pochi giorni. Stava studiando a Nuoro per diventare un medico.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di giovedì 24 agosto. Precisamente nella cala delle Piscine di Venere, a Baunei, in Ogliastra.

Marina non era sola, con lei c’erano la madre ed il fratello più piccolo. Per loro sembrava essere una giornata come le altre, che volevano trascorrere ammirando un posto bellissimo e sopratutto all’insegna del relax.

Hanno deciso di affittare un un gommone a Cala Gonone. Stavano facendo il bagno in mare, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile. In realtà su alcuni tratti di quella zona, c’erano dei cartelli e zone chiuse, per delimitare il pericolo.

Tuttavia, non si sa bene per quale motivo, ma è crollato un albero ed ha colpito proprio la 28enne che stava facendo il bagno. Vicino a lei il fratellino, che è rimasto ferito, ma non gravemente.

Il decesso di Marina Masia dopo l’arrivo dei medici

I presenti, la madre ed il fratellino si sono presto resi conto della gravità della situazione. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei medici, che a loro volta, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Nonostante il loro tempestivo intervento però, per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. Purtroppo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Sull’accaduto sta indagando la stessa Procura di Nuoro, che vuole capire cosa è successo e soprattutto se un dramma del genere poteva essere evitato. In queste ore sono tante le persone che la stanno ricordando sui social, anche perché sono tutti sconvolti ed addolorati dalla sua improvvisa e straziante perdita.