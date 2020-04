Il fattorino si avvicina alla casa della consegna e vede uno strano avvertimento Il fattorino si avvicina alla casa della consegna e vede uno strano avvertimento. Quando la proprietaria esce per prendere il pacco, vede la risposta dell'uomo scritta sul pacco e scoppia in lacrime...ecco cosa aveva scritto il fattorino

Il coronavirus è una malattia così brutale che può essere mortale sopratutto per le persone con condizioni di salute già compromesse, in particolare per coloro che hanno un sistema immunitario piuttosto debole. Per questo motivo, molti genitori sono terrorizzati dalla possibilità che il virus possa raggiungere le loro case.

Tra questi genitori preoccupati, troviamo Carrie Blasi, una madre amorevole di Boca Raton, negli Stati Uniti, la cui piccola figlia di soli 11 anni, di nome Emma, ​​soffre di un disturbo autoimmune. Il sistema immunitario della figlia di Blasi distrugge i suoi tessuti sani a causa del diabete di tipo 1, motivo per cui la donna ha deciso di avvisare tutti coloro che si aggirano intorno a casa sua.

“Stop! Qualcuno in questa casa ha un disturbo autoimmune. Coloro che sono immunocompromessi hanno maggiori probabilità di contrarre coronavirus (COVID-19) e sperimentare complicazioni potenzialmente letali ”, si può leggere sull’avvertimento pubblicato da Carrie.

Da quando il coronavirus è apparso e ha causato il collasso del sistema sanitario americano, la famiglia Blasi ha preso precauzioni estreme, mettendosi in quarantena volontariamente ed evitando ogni tipo di contatto con l’esterno, una situazione per la quale chiedono la collaborazione di tutti.

“A causa del diffuso focolaio di questo virus, stiamo molto attenti all’autoisolamento e al distanziamento sociale. Apprezziamo la tua comprensione e collaborazione. Si prega di lasciare pacchi o consegne alla porta”, chiede Carrie a tutti i visitatori.

Rendendosi conto dell’avvertimento dei proprietari dei pachi che doveva consegnare, un fattorino di nome Justin Bradshaw, 28 anni , ha deciso di fare tutto il possibile per proteggere la persona con quel disturbo immunitario che si trovava in quel domicilio. Quindi, quando ha finito di leggere, è tornato al suo veicolo in cerca di salviettine e disinfettante per poter pulire la confezione e, in questo modo, evitare di contaminare l’interno della casa.

“Ho disinfettato il tuo pacco non appena ho letto il biglietto sulla tua porta. Sei al sicuro”, scrisse il giovane gentile, aggiungendo una faccia sorridente e felice. Carrie è stata più che commossa dall’incredibile atto del fattorino, perché è consapevole che il coronavirus può vivere fino a 24 ore nel cartone, quindi voleva che tutti scoprissero il gesto nobile del ragazzo, attraverso i social network.

Quasi immediatamente, la storia commovente è diventata virale e Carrie è stata in grado di contattare Justin attraverso un amico comune sui social media, riuscendo a commuoverel’uomo, che si è scoperto conoscere in prima persona cosa vuol dire vivere con un bambino speciale, poiché la sua piccola figlia è nata prematuramente e hanno anche dovuto prendersi cura di lei in modo molto speciale.

È così che è arrivato l’hashtag # SécomoJustin , in segno di gratitudine per il duro lavoro del gentile uomo che si assicura sempre di portare con sé maschere, guanti, salviettine igienizzanti e persino un set extra di vestiti per poter tornare a casa.

Le persone come Justin sono la migliore prova che puoi sempre fare qualcosa per il bene degli altri, non ci vuole altro che un buon cuore.