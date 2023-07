“Il figlio che tutti vorremmo”: il ricordo di Leonardo, scomparso a soli 22 anni, strazia il cuore

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Leonardo, il 22enne morto dopo una settimana di agonia a Pisa: "bello e dolcissimo"

Una famiglia sconvolta per la morte improvvisa e drammatica di un figlio, un ragazzo d’oro che viene ricordato da tutti con grande affetto a Viareggio. Commovente, ma allo stesso pieno di vita, il ricordo di Leonardo Brown, il ragazzo che lo scorso 11 luglio si è spento per sempre, per i traumi riportati nell’incidente avvenuto una settimana prima.

Era la tarda mattinata dello scorso 4 luglio quando Leonardo ed Emma. due giovani innamorati, pieni di vita e di sogni, viaggiavano a bordo della loro bicicletta elettrica per raggiungere il mare e trascorrere insieme qualche ora in spiaggia.

Mentre transitavano su via del Pescatori, a Viareggio, il mezzo su cui erano i due giovani si è scontrato frontalmente e molto violentemente con una moto.

Soccorsi, Leonardo ed Emma sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa, dove i medici hanno messo in campo tutte le loro forze per salvare loro la vita.

Purtroppo, ad una settimana esatta dallo schianto, il cuore di Leonardo Brown si è fermato per sempre.

La famiglia, affranta a livelli indicibili, ha acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi.

Per quanto riguarda la sua fidanzata, Emma, le condizioni risultano ancora molto gravi ed è ancora in cura in ospedale.

Il commovente ricordo di Leonardo Brown

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che la famiglia di Leonardo ha ricevuto in questi giorni. Messaggi che però sono perlopiù rivolti al ragazzo stesso e tesi a ricordare quanto di buono ha lasciato su questa terra.

Uno dei più commoventi è quello di Eleonora, giornalista e professoressa, che ha conosciuto Leo durante la sua esperienza nelle elezioni amministrative in cui si era candidato nel 2020, a soli 19 anni.