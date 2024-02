Sandra Milo aveva scoperto "quella cosa" durante una visita di controllo all'anca: il male l'ha portata via in soli tre mesi

Sono stati celebrati a Roma i funerali di Sandra Milo. Tantissime le persone del mondo dello spettacolo che hanno voluto salutare la grandissima attrice durante il suo ultimo viaggio.

Sandra Milo si è spenta all’età di 90 anni, nel letto della sua casa a Roma, circondata dall’amore dei suoi figli e dei suoi amici a quattro zampe. Proprio al termine della funzione funebre, uno dei suoi figli ha voluto ricordare la sua mamma per l’ultima volta e ringraziare tutti per l’immenso affetto ricevuto. La famiglia sa quanto fosse amata e che per sempre continuerà a vivere nel cuore degli italiani.

Ciro De Lollis ha espresso la sua gratitudine ai microfoni dei giornalisti e ha raccontato la triste scoperta fatta dall’attrice durante una visita di controllo all’anca.

Vorrei ringraziare tutti per l’affetto ricevuto. Sia nei nostri confronti che di mamma. È stato immenso e sono arrivate persone di ogni età, chi arrivava con i mezzi da fuori, persone venute apposta per la mamma. Un affetto incredibile. Una donna che è sempre stata sincera, vera, a questa ondata d’affetto avrebbe risposto con un piacere immenso. Si fermava a parlare con tutti, è sempre stata così.

Il figlio di Sandra Milo si è poi rivolto a chi non conosceva la sua mamma, descrivendola come una madre che ha sempre fatto di tutto per i suoi figli. Spesso l’attrice si è presa una pausa dal lavoro per occuparsi di loro, era sempre presente, a qualsiasi ora del giorno e della notte. L’uomo ha deciso di non rivelare i dettagli della malattia, ma ha raccontato che in soli tre mesi Sandra Milo ha perso la sua battaglia.

Da giorni non dormo, le sono stato vicino fino all’ultimo. Le ho tenuto la mano come avrebbe voluto. Ultimamente le si era abbassato il tono di voce, ma era cosciente. Capiva e riconosceva le persone. Siamo andati a fare delle visite di tutt’altro genere per dei problemi all’anca ed è uscita fuori questa cosa. Anche se lei non ha mai fumato in vita sua. Da lì tre mesi di calvario. Meno male che non l’ho fatta ricoverare il giorno prima, si era liberato un posto. La mattina dopo è morta mentre le tenevo la mano.

Ha scoperto una malattia durante controlli per altri problemi e in soli 3 mesi il male se l’è portata via. Però la grandissima Sandra Milo se n’è andata serenamente, come voleva lei. Nella sua casa, nel suo letto, mano nella mano con i suoi figli e con i suoi due cagnolini.