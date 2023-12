La sorella di Giulia Cecchettin ha scelto di renderle omaggio in un modo speciale, un modo che le farà sentire per sempre la sua presenza, giorno dopo giorno, fino al suo ultimo giorno.

Elena si è tatuata uno dei disegni di sua sorella sul braccio, come dimostrano le foto che lei stessa ha condiviso sui social network. Ha scelto uno dei protagonisti delle illustrazioni che Giulia Cecchettin amava realizzare, un piccolo orsetto. L’immagine apparsa sui social network mostra il tatuaggio appena realizzato e accompagnato dalle frasi della canzone Little Talks dei Of Monster And Men:

Te ne sei andata via. Ti ho visto scomparire. Tutto ciò che resta è un tuo fantasma. Ora siamo divise, dilaniate, non c’è niente che possiamo fare.

Quell’orsetto sul suo braccio le ricorderà per sempre la sorella e il fatto che quel disegno sia stato realizzato proprio da lei, assume un significato ancora più profondo. Giulia Cecchettin amava disegnare e da poco si era iscritta alla scuola di illustrazione e fumetto, mentre studiava per laurearsi. Quella laura a cui non si è potuta presentare, perché pochi giorni prima il suo ex fidanzato ha spezzato per sempre la sua vita. La 22enne è morta per mano di Filippo Turetta, dopo più di 20 coltellate.

Aveva deciso di lasciare quel ragazzo, ma gli era rimasta amica perché aveva paura potesse compiere qualche gesto insano. Le ripeteva sempre che senza di lei non avrebbe continuato a vivere. Giulia si sentiva in colpa e così gli aveva permesso di rimanere nella sua vita. Di certo non immaginava che a rimetterci sarebbe stata lei.

Quella sera i due erano usciti insieme, avevano cenato insieme, ma non sono mai tornati a casa. Filippo ha aggredito Giulia una prima volta in un parcheggio non molto distante dalla sua abitazione. Poi, ha caricato la sua ex a forza in macchina e si è diretto a Fossò, dove è avvenuto il delitto. Ha abbandonato il corpo della 22enne in una zona boschiva ed è fuggito. È stato catturato in Germania e riportato in Italia. È detenuto, attualmente, nel carcere di Verona.