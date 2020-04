Il gesto di un autista di autobus cambia la vita di un senzatetto Un senzatetto entra in un autobus per riscaldarsi dalle fredde temperature fino a fine corsa, ma non avrebbe mai immaginato che l'autista dell mezzo lo avrebbe trattato in quel modo...ecco cosa è accaduto

Se c’è qualcosa di molto importante nella vita, è trattare tutte le persone che incontriamo ogni giorno nel miglior modo possibile, dal momento che non sappiamo mai che tipo di situazioni stanno affrontando. Lo sa molto bene Natalie Barnes, che è riuscita a commuovere molte persone in rete grazie all’enorme aiuto che ha dato ad un perfetto sconosciuto.

Natalie lavora come autista di autobus, ed è sempre stata nota per il trattamento amorevole che riserva a tutti i passeggeri che incontra quotidianamente. All’inizio di ottobre ha iniziato una conversazione con un passeggero di nome Richard e dopo alcune ore ha realizzato qualcosa che l’ha lasciata davvero scioccata.

“Sono ufficialmente senzatetto” disse l’uomo.

Richard spiegò a Natalie che era un senzatetto, quindi non aveva un posto dove andare per la notte. Richard è rimasto all’interno del mezzo di trasporto fino al termine del percorso, e nonostante la difficile situazione in cui si trovava, ha rifiutato di ricevere aiuto da Natalie. Secondo la testimonianza di Richard, era già senza casa da una settimana.

Durante una breve pausa, Natalie acquistò del cibo per sé e per Richard. Dopo molte insistenze, l’uomo gentile lo accettò e sembrò molto commosso dall’enorme aiuto che Natalie gli stava offrendo. Tuttavia, era ancora molto preoccupata per Richard e non riusciva ad stare serena sapendo che l’uomo avrebbe trascorso la notte per strada.

Ma Natalie riuscì a trovare un rifugio di emergenza in cui Richard poteva passare una notte. Alla fine del suo turno Natalie ha contattato un’amica che lavora presso studi giuridici della comunità, ed è così che è iniziata la ricerca di una casa permanente dove Richard potesse stare al sicuro. Natalie ha spiegato cosa è successo durante quell’ora di lavoro, e ha fatto riflettere tutti sull’importanza di aiutare gli altri.

“Ad un certo punto della nostra vita avremo tutti bisogno di aiuto”, ha detto Natalie.

Dopo il suo meraviglioso gesto d’amore, ha ricevuto il Premio Eccellenza, ricevuto da dipendenti che dimostrano di avere un cuore enorme ed una grande vocazione per aiutare la loro comunità. Chris Abele ha spiegato quanto tutti siano orgogliosi di Natalie:

“Natalie ha dimostrato che tutti dobbiamo unirci per aiutare i senzatetto. Dobbiamo prenderci cura l’uno dell’altro. ” La notizia è diventata virale sui social network e molti non smettono di ringraziare Natalie per il gesto compiuto. “Questo mi ha fatto piangere. Che sia benedetta “.

Queste piccole azioni come quelle di Natalie sono quelle che aiutano tutti noi a rendere il mondo un posto migliore.