Sono circa 20 i reperti che gli agenti della scientifica hanno trovato nella zona in cui Filippo Turetta, ha occultato il corpo di Giulia Cecchettin. Tra questi risulta esserci anche un libro per bambini, intitolato: “Anche i mostri si lavano i denti!”

Una notizia davvero importante, che al momento risulta essere ancora un giallo. Sarà solo il ragazzo a dover dare delle spiegazioni su questo aspetto della vicenda, che ha ancora dei punti oscuri.

Giulia Cecchettin nella giornata di giovedì 16 novembre, doveva sostenere la sua laurea, in Ingegneria Biomedica. Prima di uscire di casa, dal racconto della sua professoressa, aveva mandato la sua ultima mail, con tutte le correzioni della sua tesi.

Tuttavia, intorno alle 18, è passato a prenderla il suo amico ed ex fidanzato Filippo Turetta. La loro storia era finita ad agosto di quest’anno, ma da quello che è emerso dalle indagini, lui non riusciva proprio ad accettare la decisione della ragazza.

I due sono andati insieme al centro commerciale di Marghera ed hanno mangiato ad un fast food. Nessuno sa cosa è successo, ma intorno alle 23, una persona li ha visti litigare vicino la casa di Giulia.

Una telecamera pochi minuti dopo, nella zona di Fossò, ha visto lei scendere dalla macchina e Filippo andarle dietro. L’ha colpita con forza, facendole sbattere la testa a terra e poi ha messo fine alla sua vita, con diversi fendenti.

Il giallo del libro per bambini trovato vicino al corpo di Giulia Cecchettin

Da quel momento per il 22enne è iniziata la fuga. Intorno alle 2 del mattino, si è recato sulla montagna vicino al lago di Barcis. Proprio qui ha fatto diversi metri a piedi, con il corpo di Giulia sulle spalle, per occultarlo. Gli agenti lo hanno trovato circa 7 giorni dopo.

Da quello che ha raccontato Quarto Grado, hanno trovato il mocassino sinistro di Giulia, dei sacchi neri, alcuni indumenti, fazzoletti di carta sporchi di tracce ematiche. Inoltre, vicino al corpo della ragazza, hanno anche trovato un libro per bambini. Si chiama: Anche i mostri si lavano i denti ed è l’opera di Jessica Martinelli.

Filippo Turetta la sera di sabato stato fermato in Germania, perché fermo in autostrada senza benzina. Giulia si stava per laureare in ingegneria biomedica, ma sognava anche di diventare un’illustratrice di libri per bambini.