Nel video registrato durante il colloquio con il consulente Picozzi, nel 2007, poco dopo l’arresto, Olindo Romano ha raccontato anche il giorno in cui è stato raggiunto dai Carabinieri a casa per essere portato in carcere. Le immagini, che in passato erano state trasmesse anche da Le Iene, oggi sono state riproposte da Quarto Grado.

Mancano pochi giorni al primo marzo, quando la Corte d’Appello del Tribunale di Brescia si riunirà per discutere l’istanza per la revisione della condanna all’ergastolo di Rosa e Olindo, i due coniugi ritenuti responsabili della tristemente nota strage di Erba.

A pochi giorni dall’inizio dell’udienza, il programma Quarto Grado ha trasmesso una videoregistrazione effettuata nel 2007, quando Olindo Romano, a colloquio con l’allora consulente della difesa Massimo Picozzi, aveva fornito un racconto più o meno dettagliato della mattanza compiuta circa due mesi prima da lui e sua moglie. Quella ‘confessione’ sarebbe stata poi successivamente ritrattata, con Bazzi e Romano che si sarebbero proclamati innocenti.

Credit: Quarto Grado – Mediaset Infinity

In particolare, Olindo ha parlato anche del giorno in cui lui e sua moglie sono stati arrestati e del fatto che non aveva capito quello che stava succedendo.

Ha raccontato che era tornato da lavoro a mezzogiorno e che, notando la calca di giornalisti fuori casa, aveva telefonato a Rosa dicendole di uscire per andare a mangiare fuori. Rosa tuttavia si era rifiutata, così Olindo era entrato da un cancelletto secondario. I Carabinieri che erano lì presenti, racconta l’uomo, lo hanno anche aiutato ad entrare e gli hanno lasciato il tempo di mangiare con la moglie.