Il grande gesto di Cristiano Ronaldo: trasforma i suoi hotel in ospedali per il Coronavirus Sono scesi tutti in campo e di certo non poteva mancare lui, il grande CR7. Ecco cosa ha scelto di fare Cristiano Ronaldo per combattere il mostro Coronavirus

Nelle ultime ore sono state molte le notizie riguardanti famosi calciatori, che hanno donato soldi agli ospedali e ai medici che stanno lottando contro il coronavirus. Qualcuno, come ad esempio Francesco Totti, ha donato anche gli apparecchi per la terapia intensiva. Tutti insieme sono scesi in campo, per combattere per il proprio paese.

Tra questi, non poteva mancare Cristiano Ronaldo e il suo gesto altruista. Il famoso calciatore è noto per la sua bontà e le sue donazioni e di certo non poteva non farlo anche in un momento come questo.

La notizia è stata diffusa dal famoso quotidiano Marca: “tutti gli hotel di proprietà di Cristiano Ronaldo dai prossimi giorni verranno trasformati in ospedali gratuiti per i malati di coronavirus, che hanno bisogno di un letto e di una struttura dove poter essere curati”.

Non solo, il famoso calciatore pagherà anche, a proprie spese, tutti i medici, gli infermieri e ogni altro operatore che lavorerà all’interno delle sue strutture.

Cr7 ha voluto aiutare il Portogallo a combattere contro la spaventosa situazione che si sta diffondendo in tutto il mondo.

All’inizio del mese, era giunta la notizia di un malessere della mamma di Cristiano Ronaldo, che era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, dopo essere stata colpita da un ictus.

L’attaccante è subito volato da lei, per darle forza e sostenerla, come lei ha sempre fatto durante tutta la sua carriera.

Il pluripallone d’oro è sempre stato molto attaccato alla famiglia e oggi ha dimostrato di esserlo anche con i suoi compaesani.

Il suo gesto è stato riportato dalle testate giornalistiche più famose di tutto il mondo e il calciatore, come sempre, ha ricevuto migliaia di complimenti per il suo grande cuore!

