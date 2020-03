Il grido d’aiuto del nonno del piccolo Diego Sgambato La disperazione del nonno del bimbo trovato morto a Matera. "Portatemi da Diego!" Ecco cosa è accaduto..

Oltre l’emergenza Coronavirus, che sta vivendo l’Italia in questi giorni, è accaduto qualcosa di davvero tragico. La morte del piccolo Diego Sgambato, il bimbo scomparso dalla sua abitazione nella mattinata di venerdì e trovato, ormai senza vita, nella mattinata di sabato, all’argine del fiume Bradano, a cinquecento metri da casa sua, a Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera.

Il nonno materno, Angelo Grasso sta cercando di fare il possibile per riuscire ad andare a salutare per l’ultima volta il suo nipotino, ma per il momento la sua richiesta non può essere ascoltata.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, l’uomo insieme alla moglie, vorrebbe andare dal suo paese, a quello del piccolo Diego, per stare vicino a sua figlia ed a suo genero, in questo momento difficile e doloroso per loro.

Angelo Grasso, però, vive ad Ariano Irpino, un paese considerato zona rossa, in Campania, per l’emergenza Coronavirus, poiché ci sono stati molti contagiati e di conseguenza anche tanti decessi.

Il suo desiderio è proprio quello di poter arrivare a Metaponto, per dare il suo ultimo saluto al nipotino, ma tutto questo non è possibile. Sta cercando di chiedere aiuto a tutti, ma nonostante questo, tutti i suoi sforzi sembrano essere vani.

Sta chiedendo, pregando ed elemosinando, aiuto. Sono a circa duecento chilometri di distanza ed Angelo Grasso con sua moglie, vorrebbero andare anche coperti con una tuta e con una mascherina. Il loro desiderio è quello di poterlo accarezzare e baciare un ultima volta.

Si è rivolto al commissario prefettizio, ai carabinieri, alla polizia. E’ disposto anche a pagare il trasporto, anche in ambulanza. Purtroppo, però, vista l’emergenza Coronavirus, tutto questo per lui non è possibile.

Questo perché, per il piccolo Diego non potrà esserci nessun funerale. La comunità e tutti i suoi familiari non potranno salutarlo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.