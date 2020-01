Il ladro ironico Un ladro le ruba un pacco che lei attendeva per natale, ma decide di lasciare un messaggio accuratamente piegato. La donna non poteva credere a ciò che stava leggendo: "il messaggio scritto a mano era ancora più freddo del cuore che aveva escogitato tale crudeltà"

Lo spirito del Natale emerge in tutti in questo periodo dell’anno, ma purtroppo ci sono veri e propri “Grinch” della vita reale, che oscurano l’illusione di alcune persone, strappando via i loro sogni. Un soggetto ha commesso il peggior male che si possa fare a una persona in attesa di un regalo a Natale.

Il sospettato era molto attento al momento in cui il fattorino avrebbe lasciato un pacco Amazon, sulla porta della casa di Hillary Smith a St. Paul, Minnesota.

Era un regalo che aveva ordinato per il suo capo, glielo avrebbe dato il giorno dopo perché era l’ultimo giorno prima di andare in vacanza e non vedeva l’ora. Ma non avrebbe mai immaginato che quando sarebbe tornata dal lavoro, alle 5.30 del pomeriggio, avrebbe incontrato un’amara sorpresa.

Hillary si aspettava di trovare il pacco, ma trovò invece una semplice nota su un foglio di quaderno strappato. “Abbassai lo sguardo e il foglio era accuratamente piegato sul gradino più alto, dove probabilmente avrebbe dovuto essere il pacco, ”disse Smith.

Il messaggio scritto a mano era ancora più freddo del cuore che escogitò tale crudeltà. “Solo un piccolo ringraziamento per avermi dato l’opportunità di rubare il tuo pacco. Molto gentile da parte tua. Grazie “, ha scritto il ladro.

“Il nuovo proprietario del tuo pacco”, firmò l’uomo.

“Apprezzo una nota di ringraziamento ben preparata, ma è ridicola”, ha detto la povera donna. Mike Ernster, un sergente di polizia a St. Paul, ha detto di non aver mai sentito parlare di note di ringraziamento dopo una rapina. Ma ha avvertito i cittadini di denunciare i fatti alla polizia per risolverli e impedire che accadano. “È sfacciato e arrogante”.

”Ho semplicemente diffuso il mio caso per assicurarmi di rendere le persone consapevoli di ciò che sta realmente accadendo, e perché non voglio che le persone rovinino le loro vacanze se il pacchetto che si aspettano viene rubato “, ha riferito la donna ai media.

Mentre la polizia consiglia che vengano prese misure precauzionali, come fornire l’indirizzo di lavoro o di un vicino fidato, se si sa che non saremo in grado di ricevere personalmente la merce.

E la donna indignata ha deciso di farsi giustizia da sola: “Se un ladro osa venire la prossima volta, scoprirà che il pacchetto è in realtà riempito con un piccolo regalo del mio cane “, conclude.