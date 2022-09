I colleghi non lo vedono arrivare al lavoro e, allarmati, si recano nella sua casa di Gioia Tauro, visto che non rispondeva nemmeno al telefono. Purtroppo per il Maresciallo della Marina Pasquale Merola non c’era più niente da fare. Il militare è stato stroncato da un malore che non gli ha dato scampo.

L’uomo aveva 51 anni e lavorava alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. Lascia la moglie e una bambina di soli 11 anni. Originario di Curti, in provincia di Caserta, in Campania, era sempre puntuale al lavoro, per questo i colleghi si sono subito allarmati, anche perché non rispondeva al telefono.

Il corpo privo di vita era nella sua abitazione. I colleghi hanno subito allertato i soccorritori, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del Maresciallo, che era molto conosciuto e stimato per il suo lavoro.

Un amico su Facebook lo ricorda come un grande amico, un ragazzo d’oro come pochi, un marinaio per sempre. Centinaia i messaggi di cordoglio e di tristezza, ma anche di incredulità per la scomparsa a 51 anni dell’uomo originario della Campania.

La comunità del casertano dove era cresciuto e quella di Gioia Tauro piangono una persona per bene, conosciuta da tutti e ammirata e apprezzata per il lavoro che svolgeva ogni giorno.