La vicenda di Monia Bortolotti, conosciuta da tutti come Mia, accusata di duplice infanticidio sta facendo molto discutere. Tutta la comunità di Pedrengo è ancora sconvolta ed addolorata per la scomparsa di Alice e del piccolo Mattia, entrambi i figli della coppia.

Gli agenti hanno iniziato ad avere dei sospetti sulla donna, poco dopo il decesso del secondo figlio. Questo perché dall’autopsia è emerso che è scomparso per asfissia meccanica.

Molto probabilmente lo ha abbracciato a sé troppo forte, causandogli proprio un danneggiamento al suo piccolo torace. Il bambino solo 15 giorni dopo esser venuto al mondo, era stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni.

Questo perché secondo il racconto della madre, era rimasto senza respiro mentre stava mangiando. Quando i medici sono arrivati sul posto, per fortuna sono riusciti a salvarlo ed hanno disposto per lui il ricovero.

Il bambino è rimasto in nosocomio per circa 3 settimane ed al momento delle dimissioni, hanno consigliato alla famiglia di non lasciarla sola ed anche di rivolgersi ai servizi sociali per un aiuto.

Per gli inquirenti Alice invece, la prima figlia deceduta a 4 mesi, nel novembre del 2021, ha perso la vita per un soffocamento da cuscino. Dall’autopsia eseguita circa un anno dopo, a causa di un danneggiamento della bara, non hanno potuto stabilire la causa del suo decesso.

Il racconto di un’amica di Monia Bortolotti

Un’amica della coppia, Monia e Cristian, intervistata da uno dei giornalisti de Il Corriere di Bergamo, ha raccontato:

Monia ed il compagno Cristian si amavano. L’altro giorno ho sentito Cristian dire che le vuole ancora bene. Le è sempre stato accanto. Solo l’ultimo mese deve aver sentito il bisogno di pensare anche sé stesso. Ma non per egoismo, per il suo bene. Quando siamo andati a trovarla dopo la nascita della bambina lei faceva capire che aveva qualche difficoltà. Ma penso come tutte le mamme del mondo alle prime armi, quando non sai come gestire il bambino e non capisci se ha fame o freddo.