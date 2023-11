Un episodio davvero molto grave è quello che è avvenuto nell’abitazione di una famiglia, che si trova nella provincia di Pordenone. Una donna ha subito delle percosse dal marito, che aveva offeso la memoria di Giulia Cecchettin e che lei ha cercato di difenderla.

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, che stanno cercando di capire il motivo di questa violenza così grave. Da ciò che è emerso la donna lo aveva già denunciato in passato ed a breve dovrebbe iniziare il processo.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale, Il Gazzettino, i fatti sono avvenuti nella serata di lunedì 20 novembre. Precisamente in una casa che si trova Portogruaro, nella città di Venezia.

Da ciò che è emerso la famiglia era nella loro abitazione e molto probabilmente stavano mangiando tutti insieme e stavano guardando il telegiornale. Durante questo programma, hanno parlato proprio della 22enne, che ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato.

L’uomo a questo punto avrebbe fatto un commento poco carino. Sulla ragazza avrebbe detto: “Chissà che cosa aveva combinato!”

La moglie sconvolta da questa affermazione, ha cercato di difendere l’ennesima vittima di questo femminicidio. Su Giulia ha detto: “Ma che cosa stai dicendo? Parli da criminale!”

Giulia Cecchettin e l’aggressione dell’uomo alla moglie, che l’ha difesa

L’uomo a questo punto, l’ha colpita prima con un pugno nella parte dell’addome. Successivamente ha preso un coltello e l’ha colpita una seconda volta. Questa arma in questione, aveva la punta arrotondata ed anche grazie al suo maglione, non è penetrata.

Il figlio piccolo della coppia, che ha assistito alla scena straziante, ha chiesto subito aiuto ai Carabinieri. Gli agenti intervenuti hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza e poi hanno pensato ad allontanare l’uomo dalla famiglia.

Da ciò che è emerso la donna lo aveva già denunciato in passato per percosse, ma poco dopo era tornata con lui. A breve dovrebbe iniziare il processo per questa aggressione. Ora mamma e figlio sono in una struttura protetta.