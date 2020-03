Il Ministro della Salute e Ministro dell’Interno varano nuova ordinanza: stop a spostamenti fuori dal Comune È stata firmata un'altra ordinanza dal Ministro della salute, Roberto Speranza e Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: stop a spostamenti fuori dal Comune

Pochi minuta fa il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e il Ministro della Salute, Roberto Speranza hanno hanno varato un’ulteriore ordinanza che mette alle strette ancora gli spostamenti: stop quindi viaggi fuori dal Comune nel quale ci si trova, sarà in vigore da domani

L’ordinanza che “fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano salvo che “per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”

Quest’ulteriore stretta, ovviamente, è stata fatta per evitare ancora spostamenti inutili dal Nord al Sud del Paese, in quanto ci si poteva ancora sposare verso la propria residenza con i mezzi pubblici. Ora, con questa nuova misura sarà impossibile viaggiare con mezzi propri o con i mezzi pubblici.

Probabilmente la decisione è stata presa in vista degli spostamenti possibili con l’avvicinarsi del periodo Pasquale, ci sono ancora molti studenti fuori sede e lavoratori, soprattutto nel Nord Italia che non sono tornati a casa e che sarebbero potuti tornare in qualsiasi momento nelle loro zone di residenza. Com’è già successo con le precedenti ordinanze, molti studenti hanno assaltato la stazione di Milano e zone limitrofe creando così Assembramenti.

In queste ore ci sono state tantissime novità, per quanto riguarda le ricette mediche stanno disponibili in formato online, Amazon ha deciso di allentare la presa e garantire solo spedizioni di prodotti essenziali e proprio ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha specificato che saranno chiuse tutte le attività non necessarie ai beni primari

Notizia in aggiornamento