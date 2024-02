È stato necessario il ricovero d'urgenza in ospedale, per sospetta pericardite, per il ministro Guido Crosetto. Il politico si è sentito male ed è andato al pronto soccorso per dolore al petto

Si era recato in pronto soccorso per un dolore al petto lunedì mattino. E i medici hanno deciso di trattenerlo per ulteriori indagini cliniche. Il ministro Guido Crosetto è stato ricoverato in ospedale d’urgenza. Si sospetta che possa avere una pericardite, un’infiammazione del cuore. Saranno gli esami condotti in queste ore a chiarire di cosa soffre il ministro della Giustizia.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deciso di recarsi al pronto soccorso, dal momento che per tutta la mattinata di lunedì ha avuto uno strano dolore al petto. L’uomo è andato in ospedale da solo e a piedi, presso il reparto di primo soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma.

Immediatamente i medici che lo hanno visitato hanno deciso di trattenerlo per ulteriori indagini cliniche. Lo hanno tenuto sotto monitoraggio costante e gli hanno anche eseguito una coronarografia. Non trapela ancora nulla, ma l’ipotesi più accreditata è quella di una pericardite.

A rivelare quanto accaduto all’uomo politico del governo Meloni, è stato direttamente il Ministero della Difesa con una nota diffusa ai media: A seguito di un dolore perdurante da lunedì mattina, il ministro Crosetto si è presentato (solo e a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy di Roma, con forti dolori al petto. È immediatamente monitorato e poi sottoposto a una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite”.

Cos’è la pericardite, la malattia che si ipotizza abbia il ministro Guido Crosetto ricoverato a Roma

La pericardite è un’infiammazione del pericardio, la membrana che riveste il cuore e da cui hanno origine i grandi vasi. Quando i foglietti pericardici, che costituiscono il pericardio, sono infiammati si può avere un versamento. Se questo è abbondante si può avere un tamponamento cardiaco, con il mancano riempimento delle cavità cardiache. In questi casi bisogna intervenire per drenare il fluido in eccesso.

In alcuni casi la pericardite può provocare un ispessimento e irrigidimento del pericardio, che non garantisce la corretta espansione del cuore. Le cause possono essere infettive (virus, batteri, funghi e altri agenti patogeni) e non infettive (tumori, insufficienza renale avanzata, malattie autoimmuni, farmaci come antibiotici e antineoplastici, trattamenti radianti, traumi o lesioni. Il dolore toracico è il sintomo più importante.

Fonte: Humanitas