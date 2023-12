Il mostro è stato più forte, in un solo mese e mezzo ha spezzato la sua vita. Marta Roncoroni non ce l’ha fatta, aveva solo 15 anni

Una terribile diagnosi arrivata solo lo scorso 10 novembre, il cuore di Marta Roncoroni si è fermato per sempre: aveva soltanto 15 anni

In un mese e mezzo quel mostro l’ha portata via dall’amore dei suoi cari. Marta Roncoroni si è spenta per sempre a soli 15 anni a causa di un tumore al cervello, che aveva scoperto solo lo scorso 10 novembre.

Per 40 lunghi giorni, Marta Roncoroni ha lottato con tutte le sue forze, sostenuta dai medici e dalla sua famiglia. Purtroppo, quel mostro è stato più forte di lei. La straziante diagnosi era arrivata lo scorso 10 novembre. La 15enne si era sentita male dopo gli allenamenti di ginnastica artistica. Un aneurisma cerebrale.

Marta è stata trasportata con urgenza all’ospedale San Gerardo di Milano e ricoverata nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica. Dagli esami medici è emersa un terribile verità: un cancro maligno al cervello. Per circa un mese e mezzo, la ragazza ha lottato con tutte le sue forze, ma l’intruso è stato più forte. Poche ore fa è arrivata una notizia terribile, una di quelle che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Il cuore di Marta si è fermato per sempre.

Una raccolta fondi per Marta Roncoroni

Il papà ha avviato una raccolta fondi, con lo scopo di aiutare il reparto dell’ospedale che si è preso cura della sua bambina e fornire ai medici altri strumenti per aiutare tutte le persone che stanno lottando proprio come ha fatto la sua Marta. Una volontà, quella della famiglia Roncoroni, che è stata accolta ed apprezzata da tantissime persone. In soli sei giorni, sono stati raccolti 63 mila euro su un obiettivo di 75 mila euro.

Non avete idea della quantità di persone, strumenti e materiali che sono necessari ogni giorno ad un paziente nelle mie condizioni.

Le parole di Marta, che accompagnano la raccolta fondi.

Oggi verrà celebrato l’ultimo addio alla 15enne nella Parrocchia San Giuseppe di Monza.