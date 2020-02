Il nonno defunto appare nell’ecografia del bimbo in grembo

Vedere un bambino in un’ecografia durante la gravidanza sarà sempre un momento commovente per qualsiasi genitore, ma per Samantha Stoney, 29 anni, non solo è stato commovente, ma le ha causato molte domande e l’ha lasciata in lacrime per un motivo curioso.

Il nascituro di Samantha è comparso nelle immagini nella stessa posizione che aveva avuto suo nonno defunto Arnold Spencer, 87 anni, nei suoi ultimi giorni di vita. L’ ecografia in 4D mostrava il suo piccolo all’interno dell’utero con le manine intrecciate mentre teneva il mento. Il fatto l’ha commossa perché assomigliando così tanti al nonno defunto non ha potuto fare a meno di ricordarlo non appena ha visto l’immagine del suo bambino.



La faccenda è piuttosto curiosa perché è una posizione un po’ strana da assumere per un bambino.. Arnold è deceduto nel gennaio 2017 e lo scorso giugno dell’anno scorso la donna ha scoperto che stava aspettando il suo primo figlio. Come previsto, la notizia l’ha sorpresa e l’ha riempita di felicità, ma la sorpresa per la sua creatura sarebbe arrivata mesi dopo, quando alla sua 26a settimana ha fatto la prima ecografia.



Per la moglie di Leyland, Lancashire, la questione era incredibile, sapeva che suo nonno in qualche modo vegliava sulla sua gravidanza. “Quando siamo andati alla scansione 4D presso la clinica, ho pensato, ‘è mio nonno .’ È stata una reazione istantanea ”, ha rivelato Samantha.

La madre ha rivelato la fotografia per dimostrare gli strani modi in cui i parenti sembrano seguirci, anche dopo la morte. Per Samantha, l’ecografia era il modo in cui Arnold mostrava quanto fosse felice per la notizia perché erano molto uniti.

“Mio nonno è morto due anni fa e ho trascorso ogni giorno con lui. Per 27 o 28 anni, sono andata a trovarlo ogni giorno. Anche se fosse solo per cinque minuti, andrei, dovevo vedere se stava bene […] Penso che mio nonno sarebbe molto, molto felice per il mio bambino. Ci ha sempre viziati . Non ci sono molti bambini nella nostra famiglia, quindi penso che sarebbe stato entusiasta “, ha detto Samantha.

Questa donna lavora come mercante ed è desiderosa di incontrare il suo bambino, oltre a sentirsi calma perché la sua gravidanza non è stata affatto tempestosa. Tutto sembra andare molto bene in questa fase della sua vita, infatti, Samantha non ha sofferto di nausea mattutina e tutto ciò lo attribuisce alle cure che suo nonno potrebbe dargli dal cielo.

La questione potrebbe essere dovuta a una grande coincidenza, ma è certamente bello per chiunque che questo tipo di “possibilità” accada. Samantha è così commossa che è determinata a chiamare suo figlio con il nome di suo nonno e spera di mostrargli molte foto di Arnold quando il bambino crescerà.