La puntata di mercoledì 28 giugno di Chi l’ha visto?, si è aperta nuovamente con il caso della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa ormai da 20 lunghi giorni e di cui purtroppo non si hanno notizie. L’inviata ha voluto fare anche un percorso di ciò che è successo.

La piccola Kataleya Alvarez è sparita da primo pomeriggio di sabato 10 giugno. L’ultima immagine di lei risale alle 15.01 di quel giorno, mentre era fuori l’hotel ed è rientrata dentro subito dopo.

Nessuno sa bene cosa le è successo. La madre ha detto di averla affidata ad uno zio mentre era a lavoro. Tuttavia, una volta rientrata in quella struttura, prima di fare la triste scoperta si è fatta una doccia.

La denuncia è stata presentata solo intorno alle 20 di quella sera. In realtà quella famiglia non aveva una casa, ma vivevano in una stanza dell’ex hotel Astor, occupato abusivamente e per cui c’erano molti litigi per occupare quei pochi metri.

Dal momento in cui la madre si è presentata in caserma, sono partite tempestivamente le ricerche. Hanno fatto diverse perquisizione in quell’albergo e dopo lo sgombero, hanno anche controllato dietro delle intercapedini ed anche nelle fogne.

Tuttavia, della piccola non ci sono ancora tracce. La cosa certa è proprio che Kata non è nella struttura né viva, né deceduta. Ora infatti bisogna capire che l’ha portata via e capire anche il motivo.

Il nuovo appello dei genitori di Kata

I genitori al momento sono in ansia e disperati, visto che sono passati ormai tanti giorni di cui non hanno notizie della loro bimba. L’inviata di Chi l’ha Visto?, li ha fatti intervenire di nuovo durante la trasmissione. La madre nel suo appello ha detto:

Chiedo a tutti, principalmente a chi sta con mia figlia: ‘Lasciatela andare, in un parco, in una chiesa, dove volete, ma lasciatela andare’. Sono 18 giorni ed è troppo, siamo disperati!

Il padre invece, poco dopo la moglie, ha voluto prendere anche lui la parola ed ha detto: “Aiutateci ad alzare la nostra voce, lasciate stare le critiche, la cosa principale è trovare Kataleya, è l’unica cosa importante, vi prego!”