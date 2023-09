Durante l’ultima puntata di Ore 14, il programma trasmesso su Rai 2 e condotto da Milo Infante, la legale di Alessia Pifferi ha raccontato alcuni dettagli sulla sua assistita, per spiegare il motivo dietro le sue risposte davanti al Pm.

Credit: Ore 14 Rai 2

I medici della prigione l’hanno sottoposta ad una perizia ed hanno stabilito che Alessia Pifferi ha un quoziente intellettivo di 40, molto inferiore a quello di un comune essere umano. Una perizia che è stata confermata anche dal loro consulente, lo psichiatra Marco Garbarini.

Il professionista pensa che Alessia Pifferi sia affetta da un deficit cognitivo. Il suo quoziente intellettivo è come quello di una bambina di 8 anni, imprigionata nel corpo di una 38enne, che ha imparato ad adattarsi per sopravvivere.

Le parole dell’avvocato di Alessia Pifferi

Il quoziente intellettivo 40 è stato confermato dal dottor Garbarini che è il nostro consulente. 40 secondo il test di WAIS, che non si può ovviamente falsare. Garbarini dice una cosa diversa: ‘Non si può dire che sia una bambina di 8 anni, perché di anni ne ha 38. Quindi ha sviluppato in questi anni un adattamento a sopravvivere.

Con queste parole, il legale ha voluto rispondere a chi le ha domandato come una persona che ha l’intelligenza di una bambina, possa aver escogitato un piano per fare soldi (come il finto battesimo o gli uomini a pagamento). E possa aver mentito per ottenere ciò di cui aveva bisogno, come lasciare Diana a casa da sola per 6 giorni e raccontare al suo compagno che era invece al mare con la sorella. Secondo l’avvocato sono capacità di adattamento che la Pifferi avrebbe imparato a mettere in atto con gli anni, rimanendo pur sempre una persona poco intelligente e facilmente influenzabile.

Lei era certa, come ha detto anche al Pm in aula, che quel biberon di latte le bastasse per tutti quei giorni. E che Diana fosse in grado di alzarsi e nutrirsi da sola.

Una donna che non ha concezione del tempo?

Si è creato un vero dibattito durante la puntata, sui pensieri ben diversi di alcuni degli ospiti. Alessia Pifferi è descritta dai medici come una donna che vede ad immagini e che non ha concezione del tempo. Una donna che si fa influenzare e che si convince delle cose che le vengono dette:

Se le dici per tre volte che ieri ha mangiato una cosa, alla quarta ti dice che ha mangiato quella cosa.

Ma per molti, è una madre che per stare con il suo compagno ha abbandonato la figlia in casa da sola. Una madre che non voleva quella figlia e che non si preoccupava di curarla. È molto probabile che il giudice disporrà altri accertamenti medici, ma come ha sottolineato l’avvocato, Alessia Pifferi è ben consapevole del fatto che verrà condannata.