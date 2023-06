Sono giorni di strazio e tristezza quelli che i familiari di Giulia Tramontano si sono trovati ad affrontare. La sorella in queste ultime ore, ha deciso di scrivere un nuovo straziante messaggio per lei, ma anche per il piccolo che la donna portava in grembo e che sarebbe dovuto nascere tra due mesi.

Purtroppo la famiglia della 29enne, sin da subito ha capito che le era accaduto qualcosa di brutto, ma non hanno mai accusato il suo fidanzato.

La sorella Chiara distrutta dalle perdite subite, nella giornata di oggi, venerdì 2 maggio, in una storia su Instagram per la ragazza ed anche per il nipotino, che non ha fatto in tempo a conoscere. Nel messaggio ha scritto:

Noi saremo sempre quel fiore appoggiato alla tua spalla. Vi sorreggeremo entrambi, saremo come nuvole e guarderemo sempre in alto. Io vorrei urlare al mondo come mi sento, ma le parole mi muoiono in gola.

Perché anche io sono deceduta letteralmente in questi cinque giorni. Noi non ci siamo più. Perché tu non sia mai sola. Siamo venuti con te, per poterlo cullare, abbracciare e toccare. Perché volevo essere la zia più brava di sempre, se me lo avessero concesso. Noi avremo voluto fare di più per portarti a casa. Ti prego dimmi: è stato abbastanza? Tu ci hai sentito? Perché noi non sentiamo più nulla.

Il ritrovamento del corpo di Giulia Tramontano

La 29enne era incinta al settimo mese e nella serata di sabato 27 maggio, ha perso la vita per mano del suo fidanzato. Quest’ultimo, chiamato Alessandro Impagnatiello aveva una vita parallela e le sue due ragazze lo avevano scoperto.

Dopo l’incontro, lui sul web aveva già cercato come occultare un corpo. Di conseguenza gli agenti hanno subito pensato che il delitto di Giulia era premeditato. Inoltre, per cercare di ingannare tutti, ne ha anche denunciato la scomparsa.

Solo 5 giorni dopo, quando gli inquirenti lo avevano ormai incastrato, ha deciso di confessare. La ragazza purtroppo è deceduta a causa di 3 fendenti che il fidanzato le ha inferto in casa. Successivamente ha anche cercato di cancellare le tracce con le fiamme, ma non essendoci riuscito ha nascosto il corpo in una zona dismessa di Senago, dietro un’intercapedine.