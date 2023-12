Nella mattina di ieri mercoledì 6 dicembre, il programma di Rai 1, Storie Italiane, ha mandato in onda una nuova intervista del padre di Giulia Cecchettin. Quest’ultimo ha spiegato di come si sente e che vuole mandare un abbraccio anche ai genitori di Filippo Turetta.

Il 22enne accusato del delitto della ragazza, si trova rinchiuso nella casa circondariale di Verona. Nella mattina di martedì, in cui si sono svolti i funerali, hanno scelto di tenere le televisioni spente in tutto il reparto.

Intervistato da uno degli inviati del programma, Gino Cecchettin è tornato a parlare ed a spiegare come si sente ora. L’uomo ha dichiarato:

Non lo so se riuscirò a perdonare Filippo, è difficile, neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Non si può mettere da parte la rabbia, quando la rabbia non c’è. C’è dolore. E si riesce a trasformarlo in qualcosa di positivo solo attraversandolo, non evitandolo.