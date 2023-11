Tre notti in prigione in Germania: quando tornerà Filippo Turetta in Italia e quali sono le accuse nei confronti del 22enne

L’estradizione di Filippo Turetta potrebbe avvenire in soli 10 giorni. L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin si trova in prigione in Germania, dopo che le autorità del posto lo hanno fermato con la sua auto su un’autostrada. Il 22enne aveva finito la benzina e i soldi, è stato tradito dai fari spenti. Gli agenti hanno fatto sapere che non ha opposto resistenza, si è consegnato “quasi rassegnato”.

Sono trascorse tre notti di reclusione per Filippo Turetta, dopo una fuga di oltre mille chilometri. Dopo il delitto della sua ex fidanzata, il 22enne dovrà ora dare la sua versione dei fatti. I due erano scomparsi dopo un’uscita insieme, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe arrivato a compiere un gesto tanto atroce nei confronti di quella ragazza di cui era innamorato. Per giorni tutti hanno sperato e pregato in un lieto fine, ma poi è arrivato il tragico epilogo: il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, uccisa a coltellate.

Un ragazzo modello, è così che viene descritto. Eppure Filippo Turetta ha aggredito la 22enne e l’ha costretta a salire nella sua auto con forza, come mostra il video delle telecamere di sorveglianza che ha ripreso l’intera aggressione.

Il padre di Giulia Cecchettin vuole vedere Filippo Turetta in faccia

Il Procuratore di Venezia ha spiegato che entro 10 giorni l’accusato dovrebbe raggiungere l’Italia e rispondere dell’accusa di delitto volontario. Il papà di Giulia, Gino Cecchettin, è distrutto. Ora, come lui stesso ha spiegato, è tempo di piangere la sua bambina. Ma domani l’uomo è pronto a combattere affinché questo delitto possa cambiare le cose per tutte le ragazze e le donne con un destino segnato. Proprio a queste ha lanciato un appello, chiedendo loro di confidarsi con qualcuno, qualora notassero campanelli d’allarme nelle loro relazioni. Non solo, il padre della vittima ha fatto sapere di voler vedere Filippo in faccia: “Voglio capire da lui cos’è successo e come tutto questo possa essere accaduto davvero”.