Il piccolo Jamari rischia di spegnersi per la malattia, ma migliaia di persone sconosciute gli fanno tornare il sorriso. Il piccolo Jamari rischia di spegnersi per la malattia, invece di giocare come gli altri bambini è costretto a passare le sue giornate in ospedale...ma migliaia di persone sconosciute gli fanno tornare il sorriso. Ecco un piccolo gesto collettivo che può cambiare la vita di un bambino malato

Il Natale è una delle date più attese dai bambini di tutto il mondo perché è il giorno in cui Babbo Natale fa loro visita per portare nelle loro case il dono che più desiderano. La stragrande maggioranza dei piccoli chiede giocattoli e dolci, ma sfortunatamente ci sono altri piccoli che hanno altri tipi di desideri, che scaturiscono da delle realtà non sempre così facili.

Alcuni bambini vogliono solo essere sani, e continuare a condividere momenti felici con le loro famiglie.

Questo è quello che è successo ad un dolce bambino di Cincinnati, Stati Uniti, di nome Jomari Bradley. Jomari ha ricevuto una terribile diagnosi medica nell’agosto del 2017. A sei anni, Jomari ha dovuto affrontare momenti difficili. Ha dovuto sostituire i suoi pomeriggi di gioco, con pomeriggi in ospedale per intere settimane, a causa di un cancro al cervello.

Le notizie negative ed i cambiamenti che hanno gravato sulla sua vita, hanno provocato in Jomari una grande tristezza nonostante l’arrivo del Natale. Per questo motivo, la sua famiglia ha fatto uno sforzo affinché il bambino potesse riacquistare un po’ di gioia e potesse godersi questa festa speciale e tanto attesa. È così che Waffers Brown, lo zio di Jomari, ha deciso di fare una richiesta agli utenti dei social network: chiese a chiunque vedesse il suo messaggio di scrivere una lettera al piccolo.

“Quest’anno è stato piuttosto difficile per lui. Ha subito un intervento chirurgico e molte chemioterapie per cercare di sconfiggere il cancro al cervello. Non ha potuto frequentare la scuola per l’intero anno. Suo zio ha avuto quest’idea per cercare di tirarlo su di morale in qualche modo “, ha scritto Doneshia Lee, la madre del bambino.

Il post di Brown è diventato virale in breve tempo. Quando hanno cominciato ad arrivare le prime lettere, il bambino si è reso conto che erano spedite da persone sconosciute. Alcune lettere includevano anche un piccolo pensierino. Le lettere rendevano il bambino molto entusiasta e felice.

“Da allora, abbiamo ricevuto da 250 a 300 lettere al giorno”, ha detto Doneshia.

Jomari è grato a tutte le persone che hanno mostrato la loro solidarietà. Rimase senza parole quando scoprì che le lettere arrivavano addirittura da luoghi lontani come l’Australia. Ogni giorno si chiede se arriverà qualcosa per lui.

Finora Jomari ha subito quattro interventi chirurgici, e molte sedute di chemioterapia. Purtroppo è sordo da un orecchio e si sottopone sempre alla terapia riabilitativa. I dottori stanno facendo tutto il possibile per salvare la vita di questo piccolo angelo, ma il suo futuro rimane incerto. In mezzo a tutto ciò, le lettere sono state il miglior regalo di Natale e gli hanno dato la forza di continuare a combattere.