Dopo 8 lunghi giorni di strazio e tristezza, per la vicenda del piccolo Mattia Luconi è arrivato il l’epilogo che nessuno avrebbe mai voluto conoscere. Il bambino di soli 8 anni è stato ritrovato ormai senza vita, in un campo. Il suo corpo avvolto nel fango, però era in avanzato stato di decomposizione.

Sono ancora molte le domande a cui gli agenti devono trovare una risposta. I genitori sapevano che visto il tempo passato, sarebbe stato impossibile trovarlo in vita, ma ci speravano ancora.

Mattia Luconi è stato ritrovato ormai senza vita nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 settembre, intorno alle 17. Era a circa 13 km di distanza dal luogo in cui era scomparso. Un’insegnante di un asilo ha notato per prima qualcosa a circa 200 metri dall’alveo del fiume Nevola.

Da qui ha avvisato subito il proprietario del terreno, Alessandro Bedetta. L’uomo ha avvisato subito i carabinieri. In un’intervista ha dichiarato:

Sapevo che cercavano un bambino disperso dopo l’alluvione, non sapevo come si chiamasse, ma ho capito subito che era quello che stavano cercando. In questi giorni, gli elicotteri dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine hanno sorvolato in continuazione queste zone. Non ci aspettavamo lo trovassero qui.

Mattia Luconi scomparso, l’accaduto

Il piccolo Mattia era scomparso dalla sera del 15 settembre. Lui era in macchina con sua madre e pioveva a dirotto. Erano diretti alla loro abitazione.

Tuttavia, dopo l’esondazione del fiume Nevola, un’onda li ha investiti. Con la speranza di potersi salvare sono subito scesi dall’auto. La mamma si teneva aggrappata ad un albero con una mano e con l’altra teneva il figlio stretto a sé.

La forza dell’acqua glielo ha strappato via e da quel momento i soccorritori hanno ritrovato prima il suo zaino, ad 8 km di distanza dal luogo della sua scomparsa e poi le sue scarpe.

Alla fine il triste epilogo, l’agricoltore ha ritrovato il piccolo Mattia ormai senza vita a Passo Ripe di Trecastelli. Lui però era scomparso in un altro paese, che è a 13 km di distanza dal punto in cui l’agricoltore lo ha ritrovato.