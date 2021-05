Una tragico decesso è avvenuto nelle scorse ore. Purtroppo il piccolo Mattia Sartori, di soli 5 anni, è morto dopo una delicata operazione. La sua situazione si è aggravata drasticamente ed i medici non sono riusciti più a fare nulla per salvarlo. Il suo cuore ha cessato di battere proprio mentre era ricoverato in ospedale.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia drammatica, che ha fatto presto il giro del web. Tante persone infatti hanno voluto pubblicare un messaggio per mostrare affetto e vicinanza ai suoi genitori.

Il piccolo Mattia viveva con la sua famiglia a Roreto di Cherasco, in provincia di Cuneo. Nelle ultime settimane però, era ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Purtroppo era affetto da una malformazione cardiaca congenita ed i dottori hanno dovuto sottoporlo ad un delicato intervento. Infatti, in un primo momento tutto sembrava essere andato per il meglio.

Tuttavia, solo pochi giorni dopo l’operazione cardiochirurgica, la sua situazione è peggiorata drasticamente. In quelle ore lunghe e difficili, i dottori hanno cercato di fare il possibile per salvarlo. Però alla fine, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Mattia si è spento all’età di 4 anni, nella stessa struttura ospedaliera. Avrebbe compiuto 5 anni il prossimo 21 luglio ed ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari e di tutti i suoi familiari.

La scelta dei genitori dopo la morte di Mattia Sartori

La mamma Laura ed il papà, dopo la perdita del loro bimbo, hanno deciso di donare i suoi organi ad altri piccoli che ne hanno bisogno. Verranno donate le sue cornee ed una parte del suo cuore.

Il desiderio di questi 2 genitori è proprio quello di poter aiutare altri bambini. Inoltre, sperano anche che molte altre persone prendano esempio dal loro gesto, poiché secondo la madre: “Le donazioni sono crollate drasticamente soprattutto con il Covid!”

Nella serata di lunedì 10 maggio sono stati celebrati i suoi funerali in forma privata. La mamma ed il papà hanno anche voluto ringraziare i medici per il loro lavoro e per la loro vicinanza in quei giorni lunghi e difficili.