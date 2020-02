Il piccolo Quaden Bayles sul campo con la sua squadra del cuore Vi ricordate il bambino di nove anni che voleva uccidersi per colpa dei bulli? La sua squadra del cuore ha realizzato il suo sogno!

Sono queste le notizie che la gente ama leggere e le immagini che ama vedere. Il bambino in queste foto, si chiama Quaden Bayles ed ha 9 anni. Negli ultimi giorni, sui social network, un suo video, pubblicato da sua madre, Yakarra Bayles, è diventato virale, lasciando dietro di sé un importante messaggio.

Purtroppo il piccolo Quaden soffre di nanismo e spesso, a scuola, è vittima di bullismo. La situazione è diventata così insopportabile, che il bambino tornato a casa, ha iniziato a piangere davanti alla sua mamma, ripetendo addirittura che voleva uccidersi.

Sconvolta, la donna ha deciso di registrare il suo stato d’animo in un video e poi pubblicarlo su social network, con la speranza di sensibilizzare l’animo delle persone di fronte al bullismo.

“Solitamente cerco di mantenere i momenti angoscianti come questo in privato, ma questa volta ho sentito il bisogno di far capire a tutti cosa significa e cosa comporta il bullismo”.

Ecco il video di seguito:

Dopo la diffusione delle immagini, i giocatori della squadra di rugby preferita da Quaden, hanno deciso di contattare il piccolo e di invitarlo sul campo, incoraggiandolo a tenere forte e a continuare la propria vita, con il sorriso.

Poche ore fa è giunta la notizia che finalmente Quaden ha trascorso il più bel giorno della sua vita, in mezzo a coloro che più ammira. I giocatori della squadra di rugby dell’Indigenous AllStar.

Il bambino è sceso in campo mano nella mano con i suoi idoli. Il video ha fatto il giro dei social network e si è diffuso in tutto il mondo. Eccolo qui di seguito:

Finalmente sul suo volto è tornato il sorriso, quello che aveva perso per colpa dei bulli.

È bello vedere che davanti una situazione del genere, c’è chi non volta le spalle e apre il proprio cuore a chi ha bisogno.

Purtroppo il bullismo è una piaga molto diffusa e nessuno si rende conto di quanto possa essere pericolosa.